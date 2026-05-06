"Quieren destruir Formosa": pueblos originarios rechazaron el pedido de intervención de Paoltroni y ratificaron su apoyo a Insfrán

Un nuevo rechazo se suma al pedido de intervención federal impulsado por el senador libertario Francisco Paoltroni: comunidades de pueblos originarios ratificaron su respaldo al Gobierno de Formosa y a las políticas públicas del gobernador Gildo Insfrán.

En este marco, referentes de distintas etnias expresaron su rechazo a la iniciativa. Tal es el caso de Victoria Coquero, integrante del pueblo Pilagá de la comunidad del barrio Qompi, en Pozo del Tigre (Departamento Patiño), quien sostuvo que la intención del legislador “es destruir a Formosa” y lo calificó como “un intruso porque es de otra provincia”.

La referente afirmó además que las comunidades originarias no permitirán que avance una intervención federal y cuestionó con dureza al senador, a quien definió como “una persona egoísta y ambiciosa”. En contraposición, destacó la gestión de Insfrán por garantizar derechos y políticas inclusivas para los pueblos indígenas. En esa línea, convocó a defender el Modelo Formoseño, al que consideró presente en el acompañamiento cotidiano a las comunidades.

Coquero también puso en valor las acciones provinciales en materia de salud, educación y vivienda, y resaltó la Ley Integral del Aborigen N° 426, normativa que reconoce y regula los derechos de los pueblos indígenas y establece la obligación del Estado provincial de implementar políticas públicas acordes a sus realidades.

En contraste, cuestionó al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei al señalar que “a nivel nacional, somos ignorados”, y denunció el desfinanciamiento de programas destinados a comunidades originarias en distintas provincias.

En ese sentido, destacó que el Gobierno formoseño sostiene programas de asistencia alimentaria propios, como el Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes, mediante el cual se distribuyen módulos a familias de las etnias Wichí, Pilagá y Toba.

Insfrán y la identidad multiétnica

En paralelo, el gobernador Gildo Insfrán reforzó el eje de la identidad cultural de la provincia al destacar su carácter multiétnico y pluricultural.

“Estamos orgullosos de nuestra identidad multiétnica y pluricultural, diversidad que nos potencia y a la vez nos une como pueblo”, expresó en sus redes sociales. Además, reafirmó el compromiso de profundizar políticas de inclusión social orientadas a garantizar igualdad de oportunidades para todos los formoseños.