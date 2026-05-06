Otra vez humillaron en vivo a Mariana Brey por la terrible burrada que dijo: "Inmoral"

Otra vez humillaron en vivo a Mariana Brey por la terrible burrada que dijo.

En la pantalla de Carnaval Stream, la periodista Carmela Bárbaro fulminó a Mariana Brey mientras discutían sobre la distribución de la riqueza. Ante las insólitas defensas al sistema capitalista y a los magnates internacionales, Bárbaro frenó en seco a su compañera de programa, cuestionó la acumulación desmedida de capital y expuso la brutal realidad cotidiana de quienes no logran alimentarse.

La discusión subió de tono cuando la defensora del libre mercado justificó la enorme fortuna de multimillonarios como Elon Musk. "Te juro que es hasta imposible de razonar lo que dice", lanzó para cuestionar el discurso de la izquierda argentina.

Ante esta postura, su interlocutora pidió mayor seriedad en el análisis del tema: "Elevemos el nivel de la conversación". Acto seguido, Carmela Bárbaro explicó que el mundo puede mantenerse en pie si todos acceden a los recursos básicos para la supervivencia, sin necesidad de avalar fortunas ilimitadas. Sin embargo, Brey insistió con su estricta visión individualista: "¿Por qué no podés tener infinitamente más?".

Otra vez humillaron en vivo a Mariana Brey por la terrible burrada que dijo.

La bronca de Carmela Bárbaro por lo que dijo Mariana Brey

Frente a esa pregunta, Bárbaro no dudó ni un segundo y le dio una respuesta letal. "Porque está mal, porque es inmoral. Porque es inmoral que alguien pueda comprarse un país y otra persona no pueda comer", sentenció. "Hablemos por favor de los derechos de los seres humanos, loco. ¿Cómo puede ser más derecho tener un yate que morfar?", agregó.

Para cerrar el debate, Brey preguntó de forma irónica si el dueño del lujoso barco debe vender su propiedad para saciar el hambre ajeno, a lo que su compañera remató: "La riqueza debería tener un límite".