Condena a Juan Darthés: cómo deberá cumplir la pena por abuso contra Thelma Fardin

La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó las apelaciones de la defensa y ratificó la sentencia en régimen semiabierto, lo que implica que el condenado podrá salir durante el día, pero deberá regresar a dormir en la cárcel.

Esta medida forma parte del sistema penitenciario brasileño y se basa en un esquema progresivo de cumplimiento de la pena. En la práctica, habilita al condenado a desarrollar actividades fuera del establecimiento durante el día, pero con la obligación de regresar por la noche.

Este fallo suma un nuevo revés judicial en una causa que se inició en el 2018, cuando Thelma Fardin denunció los hechos ocurridos en el 2009 durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua. En ese momento la actriz tenía 16 años y el actor, 45.

El final de un extenso proceso judicial

El recorrido judicial del caso fue tan largo como complejo, con múltiples instancias y giros. En mayo del 2023, un tribunal de primera instancia absolvió a Darthés, pero esa decisión fue apelada y finalmente revertida, el 10 de junio del 2024, donde la Justicia brasileña dictó la condena a seis años de prisión. En ese momento el fallo se resolvió por mayoría, con dos jueces a favor de la condena y uno por la absolución.

Casi diez meses después y con la intervención de nuevos magistrados, la sentencia fue ratificada por el Tribunal Regional Federal de San Pablo con el voto favorable de cinco jueces. En esta última instancia, la Justicia consideró que no correspondía volver a debatir los hechos ni las pruebas, que ya había sido evaluadas previamente.

El caso marcó un antecedente en materia de cooperación internacional, ya que contó con la intervención conjunta de los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina.

El acompañamiento a Thelma

Tras conocerse el fallo, la actriz expresó su emoción y agradecimiento a través de redes sociales. “Ganamos otra vez”, expresó, en referencia a las distintas instancias favorables que se fueron acumulando a lo largo del proceso. Además destacó el apoyo recibido durante estos años: “Si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente”.

La actriz también reparó en el trabajo de su equipo legal, integrado por Martín Arias Duval y Carla Junqueira y en el acompañamiento de organizaciones como Amnistía Internacional Argentina, quienes celebraron el fallo y sumaron que “constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual”.

En el comunicado de la organización subrayaron la importancia de escuchar a las víctimas, de investigar con diligencia y de juzgar con perspectiva de género.