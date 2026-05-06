Fed Square de Australia descarta retransmitir el Mundial por mal comportamiento de los hinchas

La ​plaza Fed Square de Melbourne no retransmitirá ningún partido del Mundial en su pantalla gigante por primera vez en más de 20 años ‌debido al mal comportamiento de ‌los aficionados durante los partidos de Australia, informó el miércoles la dirección del recinto.

Cientos de miles de aficionados se han reunido en el corazón del distrito financiero de Melbourne para ver los partidos de Australia en la plaza desde el Mundial de 2006 en Alemania.

Los videos de los aficionados celebrando con entusiasmo se hicieron virales durante el torneo de 2022 en ​Qatar, cuando Australia pasó ⁠a octavos de final.

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Sin embargo, varios incidentes empañaron las celebraciones, ya ‌que algunos aficionados resultaron heridos por bengalas y proyectiles.

Los aficionados ⁠saltaron las barreras durante la semifinal del ⁠Mundial Femenino de 2023 entre Australia e Inglaterra, lo que llevó a la dirección a cancelar los planes de retransmitir en la plaza el posterior ⁠partido por el tercer puesto de las "Matildas".

"PERJUDICIAL PARA FED SQUARE"

"Tras una ​cuidadosa consideración, hemos tomado la decisión de no retransmitir ‌el Mundial en la pantalla gigante ‌de Fed Square este año", dijo el miércoles Katrina Sedgwick, directora ⁠y presidenta ejecutiva del Melbourne Arts Precinct.

"Esto se debe al comportamiento de un pequeño número de personas en proyecciones anteriores, que fue sencillamente inaceptable y perjudicial para Fed Square".

La decisión provocó una respuesta furiosa por parte de ​los comentaristas ‌de fútbol australianos y de un grupo de hinchas, que afirmaron que la mayoría de los seguidores que se comportaban correctamente estaban pagando por culpa de una pequeña minoría.

"Las fotos y los videos de Fed Square durante el Mundial de 2022 se ⁠hicieron virales en todo el mundo, queremos que esto se repita", dijo a los medios locales Patrick Clancy, presidente de la Asociación de Aficionados al Fútbol de Australia.

Football Australia dijo que estaba muy decepcionada e instó al Melbourne Arts Precinct a dar marcha atrás en su decisión.

"Melbourne es una de las capitales deportivas y multiculturales de Australia, y esta decisión va en contra de esta tradición", ‌afirmó Martin Kugeler, director ejecutivo de Football Australia.

"Federation Square ha sido escenario de algunos de los momentos más memorables de la historia deportiva australiana, desde los históricos partidos de los "Socceroos" en la Copa del Mundo de la FIFA de 2006 hasta la Copa del Mundo Femenina de la FIFA de 2023.

Pedimos a ‌nuestros aficionados que se unan a nosotros para instar al Melbourne Arts Precinct y al Gobierno de Victoria a que rectifiquen su decisión en beneficio de los ‌aficionados del fútbol, ⁠las empresas locales y todos los habitantes de Victoria".

Australia se enfrentará a Turquía, Paraguay y Estados Unidos en la Copa ​del Mundo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

Con información de Reuters