El Encargado, temporada 5 de la serie de Disney: fecha de cuándo se estrena la nueva entrega

Guillermo Francella, como Eliseo. (Crédito de foto: Disney))

El fenómeno televisivo de comedia que ha dado de qué hablar en Argentina y la región, El Encargado, continúa expandiendo su dominio en el streaming. La serie, creada por la dupla de Mariano Cohn y Gastón Duprat, sigue la vida de Eliseo Basurto, el carismático y manipulador encargado de un edificio de clase alta en Buenos Aires. A través de una red de vigilancia informal y un profundo conocimiento de los secretos de los propietarios, Eliseo utiliza su poder para influir en la vida de los vecinos, protegiendo siempre sus propios intereses bajo una fachada de servilismo. Lo que comenzó como una disputa por la administración de un edificio ha evolucionado en una sátira social mordaz sobre las jerarquías de poder y la moralidad ambigua.

La temporada 5 de "El Encargado"

Tras el reciente estreno de la cuarta temporada el pasado 30 de abril de 2026, la gran incógnita de los seguidores era si la historia llegaría a su fin. Los rumores de cierre definitivo fueron disipados rápidamente por una escena poscréditos en el último episodio, la cual confirmó que la quinta temporada ya está en marcha. Disney+ ha dado luz verde para la continuación de las andanzas de Eliseo, quien en los capítulos más recientes logró escalar hasta los círculos de influencia nacional, dejando la puerta abierta a conflictos de una escala mucho mayor y más peligrosa para el protagonista.

Para alivio de los fanáticos, se ha confirmado que Guillermo Francella volverá a ponerse en la piel de Eliseo. El actor, cuya interpretación le valió el Martín Fierro de Oro, es el motor indiscutido de la producción y seguirá liderando el elenco. Aunque todavía no existe una fecha de estreno oficial para esta quinta entrega, se estima que, siguiendo el ritmo de producción previo, los nuevos episodios podrían llegar a la plataforma durante el primer semestre de 2027.

"El Encargado" sorprende con una quinta temporada. (Crédito de foto: Disney)

Una serie spin-off de "El Encargado"

Además de la continuación de la serie principal, el universo de la ficción se expandirá con un spin-off centrado en Matías Zambrano, el abogado penalista y eterno rival de Eliseo interpretado por Gabriel "El Puma" Goity. Esta nueva producción promete profundizar en los manejos legales y las internas de poder que rodean al antagonista, consolidando a El Encargado no solo como una serie terminada, sino como una franquicia en pleno crecimiento que sigue cautivando a la audiencia con su mezcla perfecta de suspenso, ironía y realidad social.