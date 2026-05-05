Por qué no sale Gran Hermano hoy martes 5 de mayo 2026: se confirmó lo que pasa en Telefe

Por qué Gran Hermano fue levantado de la emisión de Telefe este martes 5 de mayo 2026.

La agenda televisiva de Gran Hermano vuelve a generar sorpresa entre los seguidores del reality conducido por Santiago del Moro. Luego de una gala cargada de tensión y definiciones, el ciclo sufre una modificación en su programación habitual que impacta directamente en la emisión de este martes 5 de mayo.

Por qué no dan Gran Hermano hoy martes 5 de mayo 2026 en Telefe

A pesar del alto nivel de repercusión que dejó la gala, Gran Hermano no tendrá emisión este martes 5 de mayo de 2026. La decisión fue confirmada por Telefe y responde a un evento deportivo de gran relevancia. El canal priorizará la transmisión del partido entre Boca Juniors y Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026. El encuentro está programado para las 21 horas de Argentina, un horario central que coincide con el prime time televisivo.

Boca vs. Barcelona de Ecuador será transmitido por Telefe. Crédito: Captura de Telefe en X.

Debido a la importancia del torneo y el interés masivo que genera el fútbol, la emisora optó por modificar su grilla y suspender temporalmente el reality.

Boca juega este martes 5 de mayo y Telefe lo transmite en vivo y en directo.

Qué pasó en la última gala de eliminación de Gran Hermano del lunes 4 de mayo 2026

La noche del lunes dejó momentos decisivos dentro de la casa. En una placa que mantuvo el suspenso hasta el final, Grecia y Luana fueron las primeras en quedar fuera de peligro. Más tarde, Eduardo también logró asegurarse su continuidad, dejando un mano a mano entre Danielik y Nazareno.

El conductor Santiago del Moro fue el encargado de anunciar el resultado final al mostrar la placa con el rostro de Nazareno, quien debió abandonar la competencia. Antes de salir, el participante dejó en claro su intención de regresar: “Ya aviso que voy por eso”, en referencia al repechaje.

Además, dedicó palabras a sus compañeros más cercanos dentro del juego: “Los quiero mucho a los de mi sector en la casa, particularmente a Manu, Titi y Lolo”, expresó, marcando alianzas que podrían seguir influyendo en la dinámica del reality desde el exterior.

Nazareno quedó eliminado tras un mano a mano con Danielik

Cuándo vuelve Gran Hermano a la pantalla de Telefe

La ausencia de Gran Hermano será breve. Según la programación confirmada, el ciclo retomará su emisión habitual el miércoles 6 de mayo a las 22.15 horas por Telefe. El regreso será clave para seguir de cerca las consecuencias de la última eliminación y el impacto que generará la salida de Nazareno en la convivencia. También se espera que se definan nuevos movimientos estratégicos y la conformación de la próxima placa.

El reality retomará su emisión el miércoles 6 de mayo a las 22.15, en una gala clave para analizar las consecuencias de la última eliminación

Qué se espera tras una de las galas más intensas

La última eliminación dejó múltiples frentes abiertos dentro de la casa. Las alianzas, los conflictos y las estrategias comienzan a reconfigurarse en una etapa decisiva del juego. El anuncio del repechaje por parte de Nazareno suma un condimento extra al desarrollo del reality, ya que podría alterar nuevamente el equilibrio entre los participantes. Mientras tanto, el público deberá esperar unas horas más para conocer cómo evoluciona la competencia.

Con una audiencia fiel y altos niveles de interacción en redes sociales, Gran Hermano continúa consolidándose como uno de los contenidos más relevantes de la televisión argentina, incluso cuando su emisión se ve interrumpida por eventos de gran magnitud.