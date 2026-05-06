Los Nocheros contaron una intimidad sobre el grupo y revelaron la verdad: "El que más morfa"

Los Nocheros hablaron sobre una dinámica del grupo en relación a la comida.

Los Nocheros volvieron a cautivar a sus seguidores en las redes sociales, esta vez no fue por una interpretación musical sino por un video que dejó al descubierto la intimidad y el buen humor que reina detrás de escena. A través de un reel en Instagram, la banda compartió un fragmento de lo que sucede en la previa de las grabaciones de Nocheros a la mesa, su programa de YouTube donde reciben a colegas para compartir charlas, anécdotas y, por supuesto, canciones.

En el video se puede ver a Mario Teruel disfrutando de una empanada típica, el combustible indispensable para cualquier jornada folclórica. Entre bocado y bocado, el músico lanzó una pregunta que desató el debate entre los presentes: "¿Quién es el que más morfa del equipo?".

La consulta no se limitó solo a los tres cantantes del grupo -Mario, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre-, sino que incluyó a toda la estructura de músicos y técnicos que hacen posible cada producción. La charla derivó rápidamente en un intercambio de chistes y cargadas típicas de quienes comparten largas horas de trabajo y giras.

Con la espontaneidad que los caracteriza, los integrantes de la banda empezaron a señalar a los diferentes colaboradores, buscando al verdadero "campeón" de la mesa. El clima distendido del clip permitió a los fans asomarse a ese costado cotidiano de los artistas, lejos de las luces del escenario y las cámaras principales.

Los Nocheros.

Finalmente, tras varias bromas, Mario Teruel llegó a una conclusión que generó risas generales: sentenció que los músicos de la banda y el equipo técnico son los que llevan la delantera en esta competencia. El video no solo acumuló miles de interacciones, sino que reafirmó la calidez y la sencillez de un grupo que, tras décadas de éxito, aún celebra la amistad y las costumbres compartidas.

El pedido de casamiento que emocionó en un show de Los Nocheros

Un show de Los Nocheros se transformó en un fenómeno viral tras ser el marco de una inesperada escena romántica. Durante la presentación del grupo salteño, la música cedió el protagonismo a una pareja del público, permitiendo que una historia personal captara la atención de los asistentes y usuarios en redes sociales.

Los músicos interrumpieron el repertorio para oficiar de cómplices ante un movimiento inusual en las primeras filas. Desde el escenario, los integrantes de la banda alentaron el momento y presentaron formalmente al joven responsable de la sorpresa, integrando el gesto afectivo al espectáculo y generando un clima de cercanía que conmovió a toda la audiencia.