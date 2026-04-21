Euforia en el folklore por la gira latinoamericana de Los Nocheros: "Las historias de amor"

Los Nocheros, reconocidos exponentes del folklore argentino, se presentaron en Colombia con su gira "Historias de Amor" y se destacaron durante el concierto del 18 de abril de 2026 en el Coliseo Champagnat de Pasto. El grupo mantiene una conexión cercana con el público colombiano, tras varias visitas al país hermano. Como era de esperarse, los fans de toda Latinoamérica celebraron la gira del trío de salteños.

“Esto pasa cuando las historias de amor se hacen canción”, escribieron Los Nocheros en sus redes sociales y completaron: “Así vivimos anoche con toda la gente de Pasto Colombia”. En ese marco, difundieron imágenes y videos del espectáculo que desató una ola de reacciones de cariño de decenas de fans que los siguen por las redes sociales.

“Canten donde canten, siempre dejan bien en alto el canto de nuestra tierra. Bravo NOCHEROS...que no termine nunca el canto que emiten sus voces”, comentó un usuario en Facebook y otro agregó: “Qué linda conexión con su público que disfrutó de sus canciones. Me alegro mucho por su presentación en Pasto. No olviden que en Ecuador los queremos mucho y siempre los esperamos”.

“Fue una noche espectacular, los he seguido toda una vida y ayer se cumplió mi sueño, LOS AMO”, agregó una de las presentes del show de Los Nocheros y otro expresó su sensaciones: “Gracias por haber venido a nuestra ciudad y regalarnos tan maravilloso espectáculo! Yo feliz!”. “Los Nocheros... cuándo en Chile, Chillán siempre les recuerda y les espera”, pidió otro latinoamericano fanático de la música de Mario y Álvaro Teruel junto a Rubén Ehizaguirre.

Mario Teruel y una confesión que sorprendió a Los Nocheros

Los Nocheros volvieron a llamar la atención de sus seguidores a través de un video publicado en sus redes sociales. En las imágenes, Mario Teruel tomó la palabra para confesarle a su público que lo está "matando la ansiedad" ante la proximidad de uno de los compromisos más importantes de su agenda actual.

Los Nocheros brillaron en Pasto, Colombia.

Con la gracia que lo caracteriza, el músico dejó entrever que los preparativos para el próximo encuentro están en su etapa más intensa, contagiando esas ganas de volver al escenario. El motivo detrás de este sentimiento es la realización de La Gran Peña de Los Nocheros, un evento especial programado para el próximo 24 de mayo.

Esta propuesta busca recuperar la mística de los encuentros tradicionales, donde la música, el baile y la cercanía con la gente se fusionan en una noche que promete ser histórica para los fanáticos del grupo salteño. Para Mario y el resto de los integrantes, esta fecha representa una oportunidad única de celebrar sus raíces en un formato más íntimo y festivo.