Se van: Los Nocheros anunciaron el proyecto de folklore que los espera lejos de Argentina

Los Nocheros se presentarán en un festival de un país latinoamericano.

Los Nocheros volvieron a ser noticia en las redes sociales tras compartir con sus seguidores la intimidad del inicio de una nueva travesía internacional. A través de una historia en su perfil oficial de Instagram, los integrantes de la agrupación salteña mostraron el momento exacto en que realizaban el check-in en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El destino de este viaje es la ciudad de Quito, Ecuador, donde el grupo tiene programada una de las actuaciones más esperadas de su agenda actual. Al consultar sus compromisos artísticos, se confirma que la banda subirá al escenario del Festival Herencia Viva este viernes 17 de abril en la capital ecuatoriana.

Con el entusiasmo que los caracteriza antes de cada gira, los músicos registraron los preparativos previos al embarque, dejando ver el clima que reina en el equipo antes de cruzar las fronteras nacionales. Esta presentación marca el regreso de los referentes del folklore a tierras andinas, donde cuentan con una base de seguidores fieles que aguarda con ansias el reencuentro con sus armonías vocales y sus clásicos románticos.

La llegada de los artistas a Ecuador no es un hecho aislado, sino una nueva oportunidad para que la música autóctona argentina resuene con fuerza en otras naciones de la región. Los Nocheros asumieron, a lo largo de su extensa trayectoria, un rol de embajadores culturales, llevando el sonido del norte argentino a los escenarios más prestigiosos de Latinoamérica.

El posteo de Los Nocheros.

Este concierto en Quito reafirma su capacidad de trascender fronteras y de hermanar a los pueblos a través de la zamba, la chacarera y la balada folklórica. Con el equipaje cargado de instrumentos y la expectativa de una noche inolvidable, el grupo se prepara para brindar un espectáculo que promete recorrer sus grandes éxitos.

Los Nocheros recordaron a Horacio Guarany

Con motivo del Día de la Zamba, la agrupación salteña Los Nocheros presentó una pieza audiovisual en sus plataformas digitales para conmemorar la fecha y rendir tributo a las raíces del género. El cuarteto seleccionó para esta ocasión la obra El amor es un viento que regresa, una de las composiciones más emblemáticas de la música popular argentina.

Los Nocheros.

La publicación tuvo como propósito central homenajear la figura de Horacio Guarany, autor de la letra y referente histórico del folklore nacional. A través de esta interpretación, el grupo reafirmó su vínculo con el cancionero tradicional, destacando la vigencia de las obras clásicas dentro de la identidad sonora contemporánea.

La iniciativa generó una respuesta inmediata entre sus seguidores, quienes valoraron la profundidad de la versión y la elección del repertorio. Al rescatar esta pieza fundamental de Guarany, Los Nocheros subrayaron la importancia de la zamba como pilar de la cultura regional y de la tradición musical del país.