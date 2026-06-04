Trump construirá un paseo junto al Monumento a Lincoln como parte de remodelación de Washington

El presidente de Estados Unidos, Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

​El presidente Donald Trump anunció el jueves que se construirá un paseo junto al ‌Monumento a Lincoln en ‌Washington, otro proyecto de construcción que ha puesto en marcha en la capital estadounidense.

"Quieren llamarla el paseo Trump, pero no sé si quiero hacerlo, aunque va a quedar precioso", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, sin dar más ​detalles sobre ⁠quién había solicitado que se le diera su ‌nombre.

El Monumento a Lincoln, uno de ⁠los lugares más emblemáticos ⁠de Washington, es un monumento al presidente que lideró a Estados Unidos durante la Guerra Civil. Se ⁠encuentra en el extremo occidental del National ​Mall, con vistas al Estanque Reflectante, ‌que Trump también ha ‌renovado.

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El anuncio forma parte de una iniciativa más ⁠amplia del mandatario para remodelar el núcleo de Washington. También tiene la intención de erigir un arco de 76 metros y está ​construyendo un ‌salón de baile de 8.361 metros cuadrados en el emplazamiento del ala este de la Casa Blanca, ya demolida.

Muchos de sus proyectos se han enfrentado a batallas ⁠judiciales, incluida su apuesta por renovar el centro de artes escénicas que lleva el nombre del presidente John F. Kennedy, al que una junta directiva formada por personas designadas por Trump rebautizó como Trump-Kennedy Center.

La semana pasada, un juez ordenó que se ‌volviera a cambiar el nombre a Kennedy Center.

La Casa Blanca no disponía de información adicional sobre el proyecto.

El anuncio de Trump se produjo el mismo día en que el agua comenzó a fluir ‌hacia el renovado Estanque Reflectante del National Mall de Washington. El estanque ha sido de especial interés para ‌Trump, quien ⁠hizo instalar una nueva superficie en un color que él denomina "azul bandera ​estadounidense".

Con información de Reuters