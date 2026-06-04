De cuánto es la multa por no pagar el boleto en el AMBA en Trenes Argentinos

Saltar molinetes.

Trenes Argentinos puso en marcha un nuevo esquema de controles a bordo de las formaciones que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de reducir la evasión en el pago de los pasajes. La iniciativa incluye patrullas de fiscalización que realizan verificaciones aleatorias durante los viajes mediante dispositivos electrónicos portátiles.

La medida busca combatir una problemática histórica del sistema ferroviario: el salto de molinetes y la falta de validación de la Tarjeta SUBE al ingresar a las estaciones. Desde la empresa explicaron que buscan garantizar que todos los pasajeros abonen la tarifa correspondiente antes de viajar.

Cuál es la multa por no pagar el boleto en los trenes del AMBA

La sanción económica para quienes sean detectados viajando sin haber registrado correctamente su tarjeta SUBE es de 3.500 pesos, equivalente a diez boletos mínimos del esquema tarifario vigente.

Los agentes de control cuentan con dispositivos que permiten verificar en tiempo real el último movimiento registrado por la tarjeta. Cuando un pasajero entra a una estación, debe apoyar la SUBE en los validadores para iniciar el viaje. Si durante una inspección se detecta que ese procedimiento no fue realizado, el usuario puede ser multado de inmediato.

Trenes Argentinos.

Según datos oficiales de Trenes Argentinos, solo durante mayo se labraron cerca de 16.000 multas mediante este sistema de fiscalización en movimiento.

Cómo funcionan las patrullas de control dentro de los trenes

El operativo se desarrolla con equipos especialmente conformados para recorrer las formaciones ferroviarias durante los trayectos. En la actualidad funcionan diez patrullas en la Línea Roca, integradas por cinco agentes y un supervisor cada una.

Los controles están concentrados en los ramales La Plata, Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques, aunque la empresa confirmó que el esquema continuará expandiéndose en las próximas semanas.

En caso de recibir una infracción, los pasajeros tienen la posibilidad de abonar la multa en el momento. El pago puede realizarse en efectivo o mediante código QR a través de billeteras virtuales o aplicaciones bancarias. Además, los inspectores están obligados a entregar un comprobante numerado por cada sanción aplicada.

Qué líneas sumarán controles en los próximos días

Además de la Línea Roca, Trenes Argentinos ya cuenta con cinco cuadrillas de fiscalización permanentes en la Línea San Martín y dos equipos operativos en el Belgrano Sur.

Las autoridades ferroviarias confirmaron que el sistema también llegará a las líneas Mitre y Sarmiento. En la actualidad, los equipos técnicos trabajan en la organización de los cronogramas y en la conformación de nuevas cuadrillas para ampliar el alcance de los controles.

En paralelo, desde el área de Transporte recordaron la importancia de registrar la Tarjeta SUBE a nombre de cada usuario. Este trámite permite acceder a beneficios como la Tarifa Social y facilita la recuperación de saldos ante pérdidas, robos o roturas del plástico.