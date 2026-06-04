Tras el aumento del boleto, el Gobierno controla y multa a pasajeros que no pueden pagar

Tras el aumento del boleto mínimo de trenes desde el 1° de junio, el Gobierno nacional lanzó un operativo de patrullas en las formaciones de todas las líneas de Trenes Argentinos para controlar a los pasajeros. Busca aplicar multas de $3.500 a aquellos que no puedan pagar el boleto.

Según informó Trenes Argentinos a El Destape, se reforzaron los controles en las principales líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires para cobrar multas a aquellos que no puedan validar que sacaron boleto. “La evasión es un punto que tiene mucho combate, mucho interés en el tren y por eso se han implementado estos métodos que han incrementado los niveles de multas a bordo de las formaciones”, señalaron desde la empresa a este medio.

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En qué consisten las patrullas en el Trenes Argentinos

La metodología consiste en que las patrullas suben a las formaciones y solicitan la tarjeta SUBE a los pasajeros. Mediante un dispositivo electrónico, los agentes verifican si el viaje fue iniciado correctamente en el molinete de origen. En caso de que el recorrido esté validado, no se aplican sanciones y el pasajero continúa su trayecto. Sin embargo, si el último movimiento de la tarjeta no coincide con el viaje realizado, se cobra una multa.

El valor de la sanción equivale a 10 pasajes mínimos, lo que actualmente representa $3.500. El pago puede realizarse en efectivo o mediante QR, utilizando billeteras virtuales o entidades bancarias. “Las multas están numeradas, se entrega el comprobante al pasajero ante el pago y se rinden todos los días”, explicaron fuentes oficiales.

Tras el aumento del boleto, el Gobierno controla y multa a pasajeros que no pueden pagar

En cuanto a la distribución, la Línea Roca cuenta con 10 patrullas, la San Martín con 5 y la Belgrano Sur con 2, que se ampliarán en los próximos días. Finalmente, se prevé que el sistema se implemente en breve en las líneas Mitre y Sarmiento, lo que profundiza un esquema de control en el AMBA.

La medida se da en el marco de un nuevo ajuste en el transporte público, que impacta directamente en el bolsillo de los usuarios. En el caso de los trenes metropolitanos, el boleto mínimo pasó a $349,99. Paralelamente, los colectivos bonaerenses superaron por primera vez la barrera de los $1.000, con un mínimo de $1.015,61 para recorridos de hasta tres kilómetros.