CHAU TRENES en mayo: a partir de qué día va a haber menos y en qué ramales

El gremio de maquinistas La Fraternidad en los últimos días advirtió que podría registrarse una reducción en la frecuencia del transporte público de trenes de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de la segunda semana de mayo. Según indicaron, la medida alcanzaría a distintas líneas ferroviarias y se enmarcaría en problemas estructurales que afectan directamente al sistema.

Según el sindicato, la reducción implicaría hasta 18 servicios diarios menos en distintas líneas como el Roca, Sarmiento, San Martín y Mitre. Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno nacional negaron que exista una modificación prevista en los cronogramas vigentes.

El estado del sistema ferroviario en el AMBA

Desde La Fraternidad, que conduce por Omar Maturano, se sostiene que en los últimos años se registró una caída significativa en la prestación de los servicios ferroviarios. Entre los factores que mencionan figuran la falta de material rodante y repuestos, la reducción de personal sin reemplazos y el deterioro de la infraestructura.

En esa línea, señalaron que los trenes de carga circulan a velocidades reducidas, de entre 15 y 20 kilómetros por hora, y que se registran incidentes operativos con frecuencia, en servicios estatales y en privados. Además, advirtieron sobre dificultades en distintos servicios de larga distancia, muchos de los cuales permanecen suspendidos o funcionan con limitaciones.

La inversión que no se ve y otros de los reclamos del sector

En el 2024, el Gobierno nacional declaró la “emergencia ferroviaria” a través del Decreto 525, que contempló una asignación significativa de recursos con el objetivo de mejorar la infraestructura de los trenes y de garantizar la seguridad operativa del sistema. Sin embargo, desde el sindicato La Fraternidad consideran que esas inversiones no se reflejaron en mejoras concretas para la prestación del servicio ferroviario.

Según indicaron desde La Fraternidad, los servicios de pasajeros habrían disminuido en los últimos años, mientras que en el transporte de cargas persisten los problemas meramente operativos. En esta línea, desde el gremio reclaman transparencia en la ejecución de los fondos y advirtieron que, si no se revertirse la situación, podrían profundizarse las dificultades.

Por último, desde el sindicato también señalaron que el sistema ferroviario enfrenta grandes problemas estructurales. Además advirtieron que toda la comunidad debe fijar su atención en la evolución de estos problemas, en un contexto en el que, encima, aún no hay definiciones sobre los posibles cambios en la frecuencia de los servicios.