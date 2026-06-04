Luis Galarreta: el hombre con dos garfios que se convirtió en la mano derecha de Keiko Fujimori

Luis Galarreta se convirtió en los últimos años en uno de los hombres de confianza de Keiko Fujimori.

Cuando Luis Galarreta tenía tres meses de vida, su madre tomó la decisión más difícil de su existencia. Los médicos le dijeron que había que amputarle las manos a su bebé. Rita Velarde, de 36 años, había tomado durante el embarazo Talidomida, un fármaco que se recetaba entonces para calmar las náuseas de las mujeres gestantes y que, como se comprobó después, generaba anomalías severas en las extremidades de los fetos. Hoy ese medicamento está prohibido.

Más de cinco décadas después, ese bebé es un hombre con más de 25 años de carrera política y que una vez estuvo muy cerca de ser presidente de Perú. Devenido en mano derecha de Keiko Fujimori, se convirtió en su compañero de fórmula en la cuarta elección seguida en la que la hija del ex dictador busca “regresar” al poder.

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"A mí nadie me rompe la mano"

Galarreta creció en Lima sabiendo que era diferente. Cuando entraba al aula de la escuela, sus compañeros lo recibían con sonidos de Transformers. Aunque afirma que nunca se sintió discriminado. Su hermano lo ayudaba a comer y a ir al baño; cuando él no estaba, lo hacían sus amigos. "Yo tenía amigos de 9 años que se encargaban de ayudarme en todo. Y muchos de ellos hoy me dicen: 'Yo aprendí la solidaridad gracias a ti'", contó en una entrevista al programa Extraordinarios en 2013.

Con el tiempo eligió un eslogan que funciona como un juego de palabras sobre su propia historia: "A mí nadie me rompe la mano". La frase alude tanto a sus prótesis como a su supuesta honestidad. Fue presidente de las comisiones de Ética y Economía, y también presidente del Congreso en 2017, rol con el que lideró la postura del Legislativo al exigir la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

El agradecimiento a su madre es una constante en su vida pública. Cuando asumió como presidente del Congreso en 2017, le habló directamente: "Aquí están tus horas de sacrificio". También a su esposa Marilú y a sus dos hijos, Daniela y Rafael, los menciona como los pilares de su vida.

Su camino antes del fujimorismo

Antes de convertirse en uno de los hombres de mayor confianza de Keiko Fujimori, Galarreta transitó por buena parte del espectro de la centroderecha peruana. Su primera candidatura al Congreso fue en 2001, por Unidad Nacional y en representación del partido Renovación Nacional de Rafael Rey. Pero no le alcanzó.

Un año después fue elegido regidor de la Municipalidad de Lima y, en 2006, sí logró su primera banca, también por Unidad Nacional —alianza que integraba el Partido Popular Cristiano (PPC), Solidaridad Nacional, Restauración Nacional y Cambio Radical—. En 2011 fue reelegido, aunque esta vez desde la Alianza por el Gran Cambio, la coalición que catapultó a Pedro Pablo Kuczynski en su primer intento presidencial. Todavía faltaban algunos años para convertirse en uno de sus principales rivales políticos.

El PPC fue su hogar durante años. Hasta que en mayo de 2015 anunció su salida por razones que describió como "estrictamente personales" y negó, en ese momento, cualquier acercamiento con el fujimorismo.

El giro que nadie anticipó

Lo que vino después sorprendió a más de uno. A inicios de 2016, en el cerro San Cosme, Keiko Fujimori —por entonces candidata presidencial— presentó públicamente a Luis Galarreta como el nuevo vocero de Fuerza Popular. El partido naranja sumaba así a un hombre que apenas cinco años antes había disparado algunas de las críticas más duras contra el fujimorismo.

En 2011, en el programa de televisión Prensa Libre, Galarreta había dicho que el régimen de Alberto Fujimori "fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, derechos humanos y corrupción". Un año antes, durante las elecciones municipales de 2010, había advertido que una eventual victoria de Álex Kouri en Lima constituiría "el primer peldaño para el retorno de la mafia, la cual es representada también por la candidata Keiko Fujimori".

En su primera entrevista como fujimorista, su visión había cambiado drásticamente. Sostuvo que Keiko Fujimori "está recogiendo lo mejor de los 90', porque hubo muchísimas cosas buenas". Y reveló, en diálogo con El Comercio, que ya en 2011 había planteado internamente en el PPC apoyar al fujimorismo "frente a la amenaza que significaba (Ollanta) Humala".

Sobre quienes pedían a Keiko que condenara los crímenes de su padre, respondió: "Quieren que Keiko Fujimori reniegue, que maldiga. Ya dijo lo que tenía que decir sobre los 90. Ha sido un gobierno mucho mejor que el de Toledo y otros gobiernos, pero que ha tenido errores y delitos",

El día que casi fue presidente y su pelea con los medios

Una vez dentro de Fuerza Popular, el ascenso de Galarreta fue veloz. Pasó de portavoz a vocero titular de la bancada y en 2017 llegó a la presidencia del Congreso, donde sucedió a Luz Salgado. Su gestión estuvo marcada por dos mociones de vacancia contra Kuczynski —su exaliado— y la posterior renuncia del mandatario, la suspensión de tres congresistas, incluyendo a Kenji Fujimori, y la aprobación de la polémica ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, que defendió con insistencia.

Luis Galarreta fue su principal escudo político y operativo desde la presidencia del Congreso. Fue una pieza central de la agenda de Fuerza Popular para cercenar el financiamiento estatal a medios que ellos consideraban "mermeleros" (término peyorativo usado en Perú para referirse a periodistas supuestamente comprados por el gobierno).

Galarreta estaba especialmente molesto por las investigaciones periodísticas que cuestionaban compras irregulares en el Congreso (como flores, alfombras y televisores). En ese marco, aprovechó una conferencia de prensa para arremeter contra los dueños de los medios, vinculando sus críticas a la inminente aprobación de la ley que les quitaría el pautado estatal.

La ley fue especialmente dañina para las radios rurales y de provincias, que dependen de la publicidad estatal para informar sobre campañas de vacunación o desastres naturales, ya que allí no llega el internet ni la señal de medios públicos.

Meses después de su aprobación, el Tribunal Constitucional (TC) la declaró inconstitucional. El TC argumentó que la ley vulneraba el derecho de los ciudadanos a estar informados y que la publicidad estatal es una herramienta de gestión, no un "premio" para los medios.

También hay un momento que la prensa peruana aún recuerda en especial: el día en que casi se convierte en presidente tras la renuncia de PPK —era el tercero en la línea de sucesión—. Mientras esperaba la llegada de Martín Vizcarra para asumir —era el primer vicepresidente y embajador en Canadá—, Galarreta se fotografió con la banda presidencial en un salón del Parlamento. El portal web del Congreso llegó a publicar la noticia: "Luis Galarreta asumió transitoriamente la presidencia de la República".

En las elecciones de 2021 optó por el Parlamento Andino —un cargo de menor exposición— y ahora, en 2026, fue reelegido en ese cuerpo mientras, y en la segunda vuelta, aspira a la vicepresidencia del país.

Los ojos y los oídos de Keiko

Dentro de Fuerza Popular, Galarreta y Miki Torres —secretario general y subsecretario general del partido, respectivamente— son descritos como los verdaderos ojos y oídos de Keiko. Los que filtran, los que aconsejan, los que defienden, según la revista Caretas. En las elecciones de 2026, Keiko le ratificó su confianza por segunda campaña consecutiva: Galarreta va como candidato a la primera vicepresidencia. Torres, a la segunda.

Galarreta, abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres, tiene un argumento para explicar por qué el fujimorismo sigue siendo relevante después de décadas de derrotas y escándalos judiciales: "Del fujimorismo han dicho que va a desaparecer hace muchos años y desde que empezó no ha dejado de tener parlamentarios. El mínimo fue 3 y el máximo fue 71". Y aclaró: “En el Congreso tú no puedes resolver los problemas de la ciudadanía del día al día”.

"Lo que le preocupa al ciudadano es la inseguridad, la economía. Para eso necesitas al gobierno. Por eso que nosotros, después de 25 años, queremos volver a ser gobierno para resolver los problemas del día a día del ciudadano", agregó en una entrevista a principios de este año.

El hombre que aprendió desde chico que no necesita manos para llegar lejos ahora apuesta a que tampoco necesita un pasado impecable para llegar al poder.