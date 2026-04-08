Lista de todos los presidentes de la historia de Perú

La historia política del Perú es una de las más complejas de América Latina. Desde su independencia en 1821, el país pasó por protectorados, juntas militares, caudillismos y una democracia contemporánea marcada por la inestabilidad y las "vacancias" por incapacidad moral.
José de la Riva Agüero es considerado el primer presidente de la República del Perú por haber sido el primero en ostentar el título oficial bajo esa denominación, dejando de lado la figura de "Protector" de José de San Martín.
A continuación, repasamos quiénes llevaron la banda presidencial
Uno por uno: todos los presidentes de Perú
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José de la Riva Agüero (1823): Golpe de Estado (Motín de Balconcillo).
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José Bernardo de Tagle (1823–1824): Designación del Congreso.
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Simón Bolívar (1824–1826): Dictadura
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Andrés de Santa Cruz (1826–1827): Designado por Bolivar como Presidente del Consejo de Gobierno.
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José de la Mar (1827–1829): Elecciones Indirectas por el Congreso.
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Agustín Gamarra (1829–1833): Golpe de Estado y posterior ratificación.
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Luis José de Orbegoso (1833–1836): Elecciones Indirectas por el Congreso
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Felipe Santiago Salaverry (1835–1836): Golpe de Estado.
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Agustín Gamarra (1839–1841): Restauración militar tras la Confederación Perú-Boliviana.
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Manuel Menéndez (1841–1842): Sucesión Legal (Presidente del Consejo de Estado).
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Juan Francisco de Vidal (1842–1843): Golpe de Estado.
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Manuel Ignacio de Vivanco (1843–1844): Golpe de Estado (Autoproclamado Supremo Director).
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Ramón Castilla (1845–1851): Elecciones Indirectas.
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José Rufino Echenique (1851–1855): Elecciones Indirectas.
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Ramón Castilla (1855–1862): Revolución Liberal (Golpe/Guerra Civil).
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Miguel de San Román (1862–1863): Elecciones Indirectas.
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Juan Antonio Pezet (1863–1865): Sucesión Legal (Primer Vicepresidente).
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Mariano Ignacio Prado (1865–1868): Golpe de Estado.
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José Balta (1868–1872): Elecciones Indirectas.
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Manuel Pardo y Lavalle (1872–1876): Elecciones Directas (Primer presidente civil).
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Mariano Ignacio Prado (1876–1879): Elecciones Directas.
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Nicolás de Piérola (1879–1881): Golpe de Estado durante la Guerra del Pacífico.
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Francisco García-Calderón (1881): Elección en Cabildo Abierto (Gobierno de La Magdalena).
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Lizardo Montero (1881–1883): Sucesión Legal (Vicepresidente).
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Miguel Iglesias (1883–1885): Designación (Asamblea Constituyente).
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Andrés Avelino Cáceres (1886–1890): Elecciones Directas.
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Remigio Morales Bermúdez (1890–1894): Elecciones Directas.
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Andrés Avelino Cáceres (1894–1895): Elecciones (Cuestionadas por fraude).
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Nicolás de Piérola (1895–1899): Revolución Civil y posterior Elección.
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Eduardo López de Romaña (1899–1903): Elecciones.
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Manuel Candamo (1903–1904): Elecciones.
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José Pardo y Barreda (1904–1908): Elecciones.
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Augusto B. Leguía (1908–1912): Elecciones.
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Guillermo Billinghurst (1912–1914): Elecciones.
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Oscar R. Benavides (1914–1915): Golpe de Estado.
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José Pardo y Barreda (1915–1919): Elecciones.
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Augusto B. Leguía (1919–1930): Golpe de Estado tras ganar elecciones (Inicia el "Oncenio").
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Luis Miguel Sánchez Cerro (1930–1933): Golpe de Estado y luego Elecciones (1931).
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Oscar R. Benavides (1933–1939): Designación del Congreso tras el asesinato de Sánchez Cerro.
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Manuel Prado Ugarteche (1939–1945): Elecciones.
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José Luis Bustamante y Rivero (1945–1948): Elecciones.
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Manuel A. Odría (1948–1956): Golpe de Estado (1948) y luego Elecciones (1950).
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Manuel Prado Ugarteche (1956–1962): Elecciones.
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Ricardo Pérez Godoy (1962–1963): Golpe de Estado (Junta Militar).
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Fernando Belaúnde Terry (1963–1968): Elecciones.
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Juan Velasco Alvarado (1968–1975): Golpe de Estado.
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Francisco Morales Bermúdez (1975–1980): Golpe de Estado interno ("Tacnazo").
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Fernando Belaúnde Terry (1980–1985): Elecciones.
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Alan García Pérez (1985–1990): Elecciones.
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Alberto Fujimori (1990–2000): Elecciones. (Realizó un Autogolpe en 1992).
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Valentín Paniagua (2000–2001): Sucesión Constitucional (Como Pdte. del Congreso).
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Alejandro Toledo (2001–2006): Elecciones.
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Alan García Pérez (2006–2011): Elecciones.
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Ollanta Humala (2011–2016): Elecciones.
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Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018): Elecciones.
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Martín Vizcarra (2018–2020): Sucesión Constitucional (Vicepresidente).
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Manuel Merino (2020): Sucesión Constitucional (Como Pdte. del Congreso).
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Francisco Sagasti (2020–2021): Sucesión Constitucional (Como Pdte. del Congreso).
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Pedro Castillo (2021–2022): Elecciones.
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Dina Boluarte (2022–2026): Sucesión Constitucional (Vicepresidenta).
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José Jerí (2026): Sucesión Constitucional (Como Pdte. del Congreso en el marco de la transición electoral).
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José María Balcázar (2026–Actualidad): Sucesión Constitucional (Como Pdte. del Congreso en el marco de la transición electoral).