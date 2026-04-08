Lista de todos los presidentes de la historia de Perú

José María Balcázar es el actual presidente de Perú.

La historia política del Perú es una de las más complejas de América Latina. Desde su independencia en 1821, el país pasó por protectorados, juntas militares, caudillismos y una democracia contemporánea marcada por la inestabilidad y las "vacancias" por incapacidad moral.

José de la Riva Agüero es considerado el primer presidente de la República del Perú por haber sido el primero en ostentar el título oficial bajo esa denominación, dejando de lado la figura de "Protector" de José de San Martín.

A continuación, repasamos quiénes llevaron la banda presidencial

Uno por uno: todos los presidentes de Perú

José de la Riva Agüero (1823): Golpe de Estado (Motín de Balconcillo).

José Bernardo de Tagle (1823–1824): Designación del Congreso.

Simón Bolívar (1824–1826): Dictadura

Andrés de Santa Cruz (1826–1827): Designado por Bolivar como Presidente del Consejo de Gobierno.

José de la Mar (1827–1829): Elecciones Indirectas por el Congreso.

Agustín Gamarra (1829–1833): Golpe de Estado y posterior ratificación.

Luis José de Orbegoso (1833–1836): Elecciones Indirectas por el Congreso

Felipe Santiago Salaverry (1835–1836): Golpe de Estado.

Agustín Gamarra (1839–1841): Restauración militar tras la Confederación Perú-Boliviana.

Manuel Menéndez (1841–1842): Sucesión Legal (Presidente del Consejo de Estado).

Juan Francisco de Vidal (1842–1843): Golpe de Estado.

Manuel Ignacio de Vivanco (1843–1844): Golpe de Estado (Autoproclamado Supremo Director).

Ramón Castilla (1845–1851): Elecciones Indirectas.

José Rufino Echenique (1851–1855): Elecciones Indirectas.

Ramón Castilla (1855–1862): Revolución Liberal (Golpe/Guerra Civil).

Miguel de San Román (1862–1863): Elecciones Indirectas.

Juan Antonio Pezet (1863–1865): Sucesión Legal (Primer Vicepresidente).

Mariano Ignacio Prado (1865–1868): Golpe de Estado.

José Balta (1868–1872): Elecciones Indirectas.

Manuel Pardo y Lavalle (1872–1876): Elecciones Directas (Primer presidente civil).

Mariano Ignacio Prado (1876–1879): Elecciones Directas.

Nicolás de Piérola (1879–1881): Golpe de Estado durante la Guerra del Pacífico.

Francisco García-Calderón (1881): Elección en Cabildo Abierto (Gobierno de La Magdalena).

Lizardo Montero (1881–1883): S ucesión Legal (Vicepresidente).

Miguel Iglesias (1883–1885): Designación (Asamblea Constituyente).

Andrés Avelino Cáceres (1886–1890): Elecciones Directas.

Remigio Morales Bermúdez (1890–1894): Elecciones Directas.

Andrés Avelino Cáceres (1894–1895): Elecciones (Cuestionadas por fraude).

Nicolás de Piérola (1895–1899): Revolución Civil y posterior Elección.