Las Vegas será sede de un gran premio de la Fórmula 1 hasta 2037

Lewis Hamilton de Ferrari en acción durante los entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas de la F1

Las Vegas seguirá acogiendo un Gran Premio ‌de Fórmula 1 ‌al menos hasta 2037 tras acordar una prórroga de contrato por 10 años, anunciaron las partes el jueves.

La carrera nocturna del sábado, ​en ⁠la que los pilotos compiten ‌a más de ⁠320 km/h por ⁠el famoso Strip de la ciudad de Nevada, es una ⁠de las tres pruebas ​estadounidenses del calendario de ‌F1 -junto con Austin ‌y Miami- y acogió ⁠su primer Gran Premio en 2023. Austin (Texas) tiene contrato hasta 2034 y Miami ​hasta 2041.

"Estamos ‌encantados de que la Fórmula 1 siga compitiendo en Las Vegas durante muchos años", declaró ⁠Stefano Domenicali, director ejecutivo de la F1, propiedad de Liberty Media, en un comunicado previo al Gran Premio de Mónaco del fin de semana. "Desde su ‌debut en 2023, el evento ha sido extraordinario".

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"Siempre hemos creído que Las Vegas se convertiría en una piedra angular de ‌nuestra presencia en Estados Unidos y esta ampliación, junto con ‌el éxito ⁠de los últimos años, refuerza nuestro compromiso ​a largo plazo con este importante mercado".

(Reporting by Alan Baldwin, editing by Pritha Sarkar)