Sin recomposición salarial: judiciales marchan en reclamo del aumento que Valdés desconoce

Luego de la reunión sin éxito que mantuvo este lunes el gobernador de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, con miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), los trabajadores judiciales solicitan pronta solución al conflicto por el aumento del 6 por ciento que no fue otorgado por el Ejecutivo provincial. Tras semanas de reclamos, trabajadores nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) volverán a manifestarse este martes.

El fuego cruzado se originó a partir de una acordada del STJ, que a mediados de febrero dispuso un incremento del 12% para empleados y funcionarios judiciales, a aplicarse en dos tramos. Mientras que el pago correspondiente a marzo fue abonado, el segundo, previsto para los haberes de abril, fue desestimado por el gobernador radical y despertó la posibilidad de un conflicto gremial.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, explicó en el documento que “no se trata de una injerencia” del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, sino de meros recursos. Desde el gobierno de Valdés argumentaron que, "de otorgar este 6% a la Justicia ahora, el Poder Judicial pasado el mes de junio próximo se quedará sin fondos". A su vez, señalaron que las arcas del Estado correntino no podrán auxiliarlo.

Según detalló el medio Corrientes Hoy, el funcionario advirtió que la medida tendría un fuerte impacto fiscal, con un costo estimado de entre 38.000 y 48.000 millones de pesos, argumento que fue utilizado para poner en duda su implementación.

El pedido adquirió dimensión política porque contrasta con el discurso oficial. Mientras Valdés aseguró que su hermano, el ex gobernador Gustavo Valdés, “deja la vara alta”, “sin deuda” y con un “manejo responsable de las finanzas”, la situación que atraviesan todos los sectores comienza a poner en duda ese relato.

Los intentos fallidos para lograr percibir esa segunda parte de la suba salarial llevaron a que los trabajadores nucleados en la UEJN se concentren en la plaza Seca del centro capitalino. "Los trabajadores judiciales federales y provinciales nos convocamos en defensa de la independencia judicial, la autonomía financiera, la recomposición de nuestros salarios y en contra de los violencia laboral ejercida por la jueza Pozzer Penzo", señalaron los miembros del gremio según el medio Radio Dos.

El SITRAJ le pide definiciones a Valdés

En un comunicado de prensa, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) afirma que sigue sin definirse cómo se liquidará el 6% de recomposición salarial correspondiente al mes de abril y reiteró que se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente.

Desde el gremio aseguraron que, pese a la reunión que mantuvieron ayer el Gobernador y los ministros del STJ, los empleados judiciales aún siguen esperando respuestas. "Seguimos con los bolsillos más deteriorados y lejos del salario digno que reclamamos y en medio de una crisis institucional de gravedad surgida del quiebre de la división de poderes y de la indispensable independencia judicial", se desprende del comunicado oficial.

En la parte final del documento remarcaron que, desde el momento que el Poder Ejecutivo provincial a través de su Ministro de Hacienda desconoció un acuerdo del STJ, se produjo un quiebre que debe frenarse. "Insistimos: que el STJ, cabeza de gobierno del Poder Judicial, cumpla y haga cumplir la constitución y las leyes. De pie o de rodillas es la opción de las máximas autoridades de la Justicia", apuntaron.