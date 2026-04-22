Valdés le negó el aumento del 6% a judiciales y podría estallar un conflicto gremial: "Sin fondos"

En medio del ajuste que sufren los trabajadores por decisión del gobernador Juan Pablo Valdés, la falta de materialización de promesas se hace presente una vez más. Este miércoles se conoció un documento firmado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, en el que se habla de “limitaciones presupuestarias” para liquidar el 6% de aumentos salariales a los empleados y funcionarios judiciales de Corrientes.

El conflicto se originó a partir de una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que a mediados de febrero dispuso un incremento del 12% para empleados y funcionarios judiciales, a aplicarse en dos tramos. Mientras el primero, correspondiente a marzo, fue abonado, el segundo, previsto para los haberes de abril, fue desestimado por el Ejecutivo provincial y despertó la posibilidad de un conflicto gremial.



El ministro Grachot explicó en el documento que “no se trata de una injerencia” del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, sino de meros recursos. Desde el gobierno de Valdés argumentaron que, "de otorgar este 6% a la Justicia ahora, el Poder Judicial pasado el mes de junio próximo se quedará sin fondos". A su vez, señalaron que las arcas del Estado correntino no podrán auxiliarlo.

Según detalló el medio Corrientes Hoy, el funcionario advirtió que la medida tendría un fuerte impacto fiscal, con un costo estimado de entre 38.000 y 48.000 millones de pesos, argumento que fue utilizado para poner en duda su implementación.

Además, el titular de la cartera económica sugirió que, en adelante, los aumentos salariales en el ámbito estatal sean "uniformes", de modo que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial reciban el mismo porcentaje de incremento.

El conflicto adquirió dimensión política porque contrasta con el discurso oficial. Mientras Juan Pablo Valdés aseguró que su hermano, el ex gobernador Gustavo Valdés, “deja la vara alta”, “sin deuda” y con un “manejo responsable de las finanzas”, la situación que atraviesan todos los sectores comienza a poner en duda ese relato.

Valdés no se hace cargo de la crisis de los municipios: "Hay que ser eficientes"

Corrientes atraviesa una crisis financiera y administrativa estructural que ya no puede ser disimulada. Pese a los crecientes reclamos de los intendentes, el gobernador Valdés justificó el recorte de salarios en los municipios y les pidió que sigan con el ajuste. "Hay que saber administrar y ser eficientes, hay que saber decir que no", afirmó el mandatario radical.

El caso del Municipio de Guaviraví, a cargo de Tomás Méndez Ribeiro, que despidió a trabajadores y reemplazó salarios por "vales de comida" desnuda el falso discurso de equilibrio fiscal. El mandatario radical le envió un mensaje a los intendentes para que profundicen con sus medidas: “Hay que ser inteligente con los gastos, hay que mantener funcionando todos los servicios y los intendentes van viendo la caída de la coparticipación y se están generando traumas en la economía local”, afirmó en declaraciones para el programa de streaming de El Litoral.

El gobernador remarcó la complejidad social de esas decisiones, pero no realiza ningún anuncio para aliviar la situación de los trabajadores. “No es sencillo porque muchas veces del otro lado están las personas, los proveedores y la verdad es que no es sencillo”, aseguró.

Mientras los intendentes exhiben arqueos de caja en cero y dificultades económicas, la Legislatura provincial aprobó sin debate un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos, bajo el argumento de garantizar un supuesto “federalismo provincial”. La contradicción es evidente: el poder político es el mismo, pero el colapso se extiende incluso a los municipios cercanos.