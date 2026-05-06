Quién es el novio de Gimena Accardi 14 años menor: así es Seven Kayne

La cercanía entre Gimena Accardi y Seven Kayne comenzó durante la grabación de TILF, donde compartieron escenas que generaron especulaciones

El nombre de Gimena Accardi volvió a ocupar titulares en los últimos meses, esta vez por su vida personal. Tras el estreno de una nueva producción, comenzaron a circular versiones sobre un vínculo con el cantante Seven Kayne, un joven 14 años menor que ella, lo que despertó interés por conocer más sobre esta historia.

Cómo surgieron los rumores entre Gimena Accardi y Seven Kayne

La relación entre Gimena Accardi (40 años) y Seven Kayne (26 años) comenzó a captar la atención del público a partir de un proyecto en común. Entre octubre y noviembre de 2025, la actriz participó en la grabación de TILF, la primera serie vertical de OLGA, que se estrenó en redes sociales a comienzos de este año.

La ficción presenta una trama intensa, con tintes eróticos y dramáticos, centrada en el vínculo entre una profesora y su alumno. Ese contexto narrativo alimentó rápidamente las especulaciones, ya que ambos intérpretes mostraron una química evidente tanto en pantalla como fuera de ella.

Con el correr de las semanas, comenzaron a aparecer señales que reforzaban los rumores: salidas nocturnas, apariciones en boliches y una cercanía cada vez más visible en eventos vinculados a la serie.

El blanqueo del romance en redes sociales

Seven Kayne se consolidó en la escena urbana con un estilo melódico y letras introspectivas desde sus inicios en 2017

Tras varios meses de versiones, la confirmación llegó de manera indirecta. Pasado el ciclo de promoción de la serie, Gimena Accardi compartió en sus redes sociales un video que terminó por disipar cualquier duda.

El contenido mostraba una escapada a la Costa argentina, en un entorno natural y relajado. En las imágenes se la veía sonriente, disfrutando del paisaje, mientras también aparecía Joaquín Cordovero -nombre real de Seven Kayne- en distintas situaciones cotidianas.

Entre las escenas se destacaban momentos íntimos, como caminatas por la playa tomados de la mano, el cantante tocando la guitarra en un sillón o lanzándose a la pileta de una cabaña. El registro transmitía un clima de cercanía que fue interpretado como la confirmación del vínculo.

Quién es Seven Kayne: edad, carrera y trayectoria

Detrás del nombre artístico Seven Kayne se encuentra Joaquín Cordovero, un cantante argentino de trap nacido el 1 de agosto de 1999 en Buenos Aires. Con raíces en Acassuso, inició su carrera musical en 2017 con el tema “Si Te Lastimé”, producido por Mueva Records.

Desde entonces, su crecimiento fue sostenido. El artista logró construir una identidad propia dentro de la escena urbana, combinando sonidos melódicos con letras que abordan emociones como la melancolía, la introspección y la resiliencia.

Un video compartido por la actriz mostró momentos íntimos junto a Joaquín Cordovero, lo que fue interpretado como el blanqueo del romance

Lejos de tratarse de una figura emergente, el músico consolidó una base de seguidores fieles que acompañan cada uno de sus lanzamientos. Su propuesta artística lo posiciona como una de las voces distintivas de su generación dentro del trap argentino.

Una relación que combina arte y exposición mediática

El vínculo entre Gimena Accardi y Seven Kayne también se destaca por la diferencia de edad, ya que el cantante es 14 años menor que la actriz. Sin embargo, este aspecto no impidió que la relación avanzara y se mostrara con naturalidad en distintos ámbitos.

La conexión surgida en un proyecto artístico y su posterior exposición en redes sociales reflejan una dinámica cada vez más frecuente en el mundo del espectáculo, donde los límites entre lo profesional y lo personal se vuelven difusos.

Con una carrera consolidada en la actuación y una figura en ascenso dentro de la música urbana, la pareja combina dos universos distintos que convergen tanto en lo creativo como en lo mediático.