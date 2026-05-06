Más de 12 cuadras de fila por 60 empleos en un frigorífico: "Para que vea Milei"

La convocatoria apunta a encontrar empleados administrativos, promotores, cajeros, carniceros, polleros, choferes y cocineros. (Foto: TN).

Mientras se agravan los números de desempleo y de cierres de empresas en todo el país por las políticas del gobierno de Javier Milei, en las inmediaciones del nuevo frigorífico Don Theo, ubicado en Moreno junto a la autopista del Oeste, alrededor de 3.000 personas se congregaron desde la madrugada pese a las intensas lluvias. Se registraron más de 12 cuadras de fila para acceder a 60 puestos laborales disponibles en la sucursal que abrirá en junio próximo.

La convocatoria, impulsada por redes sociales, apunta a encontrar empleados administrativos, promotores, cajeros, carniceros, polleros, choferes y cocineros. En medio de una inflación que no desacelera y la pulverización del poder adquisitivo, los salarios ofrecidos oscilan entre un millón y un millón trescientos pesos netos.

Los aspirantes llegaron en colectivos, bicis e incluso a pie: las entrevistas iniciaron a las 11 de este miércoles, pero hubo gente que hizo fila desde las 2 de la madrugada para asegurarse estar entre los primeros lugares. Durante la mañana y el mediodía, el frigorífico repartió mate cocido y choripanes para quienes buscan algo de dignidad en la Argentina de Milei.

"Esto es para que vea Milei la cantidad de desocupados que hay y lo que está generando", lanzó una mujer en diálogo con el móvil de TN. En tanto, un hombre aspirante a carnicero aseguró:"Está complicadísimo, hace seis meses no tengo trabajo".

La dinámica del empleo registrado en la Argentina volvió a mostrar un deterioro sostenido en el último año. Según datos oficiales relevados por la Secretaría de Trabajo, el sistema perdió más de 124.700 puestos registrados en términos interanuales, en un contexto en el que, al mismo tiempo, se expanden los esquemas de monotributo y trabajo independiente.

Frente a este panorama, Carolina, encargada de marketing y esposa del dueño, manifestó su pena ante la multitud que se presentó: "Es tristísimo ver tanta gente. Me pone mal". En declaraciones para A24, señaló que "la gente grande sale a buscar trabajo", ya que "no hay salida".

Los salarios ofrecidos oscilan entre un millón y un millón trescientos pesos netos. (Foto: TN).

Con Milei cerraron más de 26 mil empresas en Argentina

Las políticas del gobierno de Milei provocaron la destrucción del entramado productivo: en apenas dos años, Argentina perdió 26.027 empresas, una caída generalizada que afecta a casi todas las actividades. El último informe del Observatorio de la Industria de la UTN.BA señaló que el número de empresas activas se ubica en 488.177, apenas un escalón por encima del peor registro de la serie analizada.

El documento, realizado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), evidencia un panorama desolador por los casos de cierres y paralización de plantas de unidades productivas en conjunto con un indicador que refleja la situación en términos agregados para los sectores industriales, metalúrgico, textil, alimenticio, automotriz, materiales de construcción y químico. En todos los casos hubo efectos concretos de las medidas adoptadas por la administración de La Libertad Avanza.

Mientras miles de trabajadores sufren por un futuro incierto en un contexto económico crítico, algunos sectores muestran heridas más profundas. En términos absolutos, el Comercio lidera la pérdida con 6.291 establecimientos menos. El rubro Industrial, por su parte, registra la desaparición de 3.025 fábricas. Dentro del mundo fabril, los subsectores más afectados fueron: Textil, confección y calzado (-753 unidades productivas); Otros productos de metal (-414) y Alimentos y bebidas (-314).

En los últimos dos años, en términos de actividad, solo se destacaron escasas excepciones: Actividades administrativas, y Asociaciones y servicios personales mostraron incrementos en su cantidad de empresas, con variaciones de 5,9% y 2,7%, respectivamente. Por su parte, Minería y petróleo presentó un comportamiento más estable con un leve crecimiento del 0,1%.