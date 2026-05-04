Adorni no negó el pago de sobresueldos: "No analizamos notas periodísticas"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuará siendo investigado por enriquecimiento ilícito, a pesar de que el pasado 29 de abril, durante su exposición en el Congreso de la Nación, negó haber cometido algún tipo de delito.

Esta semana habrá dos nuevos testigos: el lunes irá a declarar Matías Tabar, el contratista de las refacciones de la propiedad que el funcionario tienen en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, mientras que el miércoles hará lo propio Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que Adorni posee en el barrio porteño de Caballito.

Tabar se presentará a las 11hs. ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca saber cuánto dinero pagó el jefe de Gabinete por renovar la casa que compró a fines de 2024; por su parte, Miano fue citado por ser uno de los organizadores clave en la transacción del inmueble de Caballito y porque actuó como nexo junto a su socio Pablo Martín Feijoo, el hijo de la otra jubilada vinculada en el caso.