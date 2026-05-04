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Adorni no negó el pago de sobresueldos: "No analizamos notas periodísticas"

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El Jefe de Gabinete insisitió en que los viajes que realizó con su familia "no fueron obsequios ni los pagos hechos por terceros" y reiteró que solo a la Justicia dará las respuestas sobre su patrimonio. Retomó las conferencias de prensa y se refirió al nuevo protocolo para el trabajo de la prensa.

El gobierno de,Javier Milei inicia una nueva semana tras profundizar su vínculo con Washington y se confirmar que viajará nuevamente a Estados Unidos para participar como orador en la Conferencia Global del Instituto Milken. Al mismo tiempo, el oficialismo enfrenta nuevas tensiones políticas luego de que la CGT marchó en Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y sectores combativos exigieron profundizar el plan de lucha contra el Gobierno. En tanto, se espera otra semana clave en la causa de Adorni con nuevas declaraciones. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza en El Destape.

 

 

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Hace 1 hora

Con Milei cerraron más de 26 mil empresas y Argentina está al borde de su mínimo histórico

Un informe señaló que el tejido empresarial logró hilvanar un período de crecimiento sostenido desde septiembre de 2021, pero la llegada de Milei a la Presidencia destruyó el entramado productivo. El número de compañías activas se ubica en 488.177, apenas un escalón por encima del peor registro de la serie analizada. 

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Hace 1 hora

Adorni no negó el pago de sobresueldos en el Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no respondió ante la consulta del cobro de sobresueldos en el Gobierno Nacional tal como denunciaron en algunos medios de comunicación en el último fin de semana. 

"No leí el artículo", dijo Adorni cuando le preguntaron del tema por una nota de Santiago Fioriti en el diario Clarín. 

Hace 1 hora

Santilli busca votos por la reforma electoral y propone alianzas a los gobernadores

El Gobierno Nacional busca derogar las PASO y cambiar el financiamiento de los partidos políticos.

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Hace 2 horas

Habla Adorni

Hace 2 horas

Adorni: "Fue muy grave la filmación de la Casa Rosada"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada luego de la reapertura de la sala de periodistas tras una diez días de censura. 

"Fue muy grave la filmación de la Casa Rosada", sostuvo Adorni en conferencia de prensa con respecto a la filmación de Todo Noticias (TN) de un video en los pasillos de la casa de gobierno. 

El jefe de Gabinete explicó que habrá un nuevo protocolo para los periodistas de la Casa Rosada que fue confeccionado por Casa Militar y Presidencia de la Nación. 

Hace 3 horas

Milei usará el dinero de las privatizaciones para comprar equipamiento militar

Lo resolvió Javier Milei por decreto al lanzar el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino. También se le asignarán recursos obtenidos por la venta de bienes del Estado.

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Hace 6 horas

Caso Adorni: Continúan las investigaciones por enriquecimiento ilícito y esta semana habrá dos nuevos testigos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuará siendo investigado por enriquecimiento ilícito, a pesar de que el pasado 29 de abril, durante su exposición en el Congreso de la Nación, negó haber cometido algún tipo de delito.

 

Esta semana habrá dos nuevos testigos: el lunes irá a declarar Matías Tabar, el contratista de las refacciones de la propiedad que el funcionario tienen en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, mientras que el miércoles hará lo propio Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que Adorni posee en el barrio porteño de Caballito.

 

Tabar se presentará a las 11hs. ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca saber cuánto dinero pagó el jefe de Gabinete por renovar la casa que compró a fines de 2024; por su parte, Miano fue citado por ser uno de los organizadores clave en la transacción del inmueble de Caballito y porque actuó como nexo junto a su socio Pablo Martín Feijoo, el hijo de la otra jubilada vinculada en el caso.

Hace 6 horas

Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos 

Javier Milei volverá a viajar esta semana a Estados Unidos para reunirse con financistas y empresarios norteamericanos, además de participar como orador en un evento de economía.

 

 

 

El martes 5 a las 13hs. (hora argentina) partirá hacia la ciudad de Los Ángeles y el miércoles a las 04:30 hs tiene previsto arribar.

 

 

 

A las 14hs. se reunirá con el director del Instituto Milken, Michael Milken, un importante financista estadounidense que fundó su think tank dedicado a la investigación económica y de salud. Actualmente, este organismo es reconocido mundialmente por organizar una Conferencia Global.

 

 

 

Después del encuentro con Milken, mantendrá una reunión con un grupo reducido de empresarios e inversores de los sectores financiero y tecnológico que se espera, comience alrededor de las 16hs.

 

 

 

A las 18hs., Milei participar de la disertación en la 29º Conferencia Anual del Instituto Milken y, una vez que culmine su alocución, partirá nuevamente de regreso a nuestro país, cerca de las 22hs. para llegar a Buenos Aires el jueves 7 a las 13:30hs.

Hace 7 horas

El límite del ajuste: la deuda y la tensión fiscal crecen y peligra el modelo de Milei

El Gobierno profundizó el recorte del gasto hasta niveles inéditos, pero el resultado fiscal empieza a mostrar fisuras: el superávit convive con un crecimiento sostenido de la deuda y un esquema cada vez más frágil para sostenerlo.

El Gobierno Nacional insiste en que “el superávit fiscal es el resultado de haber emprendido el ajuste más grande de todos los tiempos”, según indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su reciente presentación en el Congreso y agregó: “Este ajuste, además, va a ser sostenible en el tiempo porque también logramos aprobar el primer Presupuesto con regla fiscal de la historia (si se recauda menos, se ajustan partidas)”. Sin embargo, los datos evidencian una vez más otra cara: se trata un ajuste sin resultados estructurales. Mientras el gasto se desploma por recortes generalizados, crecen la deuda -muchas veces por fuera de las cuentas visibles- y las tensiones fiscales que ponen en duda la sostenibilidad del modelo.

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Hace 7 horas

Casa Rosada: la Sala de Periodistas reabre sus puertas este lunes y Adorni volvería con sus habituales conferencias 

El Gobierno Nacional informó que la Sala de Periodistas de la Casa Rosada reabrirá sus puertas hoy, luego de permanecer cerrada 10 días.

 

Se espera que, con la reapertura, se retomen las conferencias de prensa que suele dar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y, según trascendió, la ronda de preguntas de este lunes comenzará a las 11.00 y, con ello, marcará el reinicio de las actividades habituales de los periodistas acreditados.

Hace 13 horas

El plan de la oposición para que Adorni vuelva a Diputados a contar todo lo que no dijo

En la Cámara Baja, la oposición advirtió al jefe de Gabinete que trabajarán para un pedido de interpelación y una posible moción de censura. Quiénes son los indecisos y qué tendría que pasar para que cambien de opinión.

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Hace 13 horas

El dólar barato no alcanza: el turismo emisivo también cae por el ajuste al bolsillo

En el rubro también advierten que las escapadas de los fines de semana largos como el del 1º de mayo se están volviendo más cortas y gasoleras.

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Hace 19 horas

Milei viaja a EE.UU. por cuarta vez en el año: cómo será su itinerario

Volverá a dirigirse a Los Ángeles para dar un discurso en la Conferencia Anual del Instituto Milken.

Milei ya se había reunido con Michael Milken en septiembre de 2025.

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Hace 20 horas

Bloomberg alertó que la gente no hace caso a Milei y sigue guardando sus dólares

El medio financiero estadounidense alertó que no hubo grandes ingresos de dólares al sistema bancario pese a la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal.

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Hace 23 horas

Una nueva encuesta posiciona a Kicillof como el dirigente con mejor imagen: Milei, sexto

Una encuesta de Zuban Córdoba revela que Axel Kicillof tiene mejor imagen que Javier Milei y crece la desaprobación del Gobierno.

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Crece la incertidumbre en Corrientes por la paralización de dos obras clave

El segundo puente se encuentra supeditado a la “disponibilidad financiera” y la autovía de la Ruta 12 avanza a ritmo irregular. Se encienden las alarmas por más despidos. 

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11:23 | 03/05/2026

Sadir ajusta a la cultura: denuncian recortes del 50% de los fondos para audiovisuales

La medida impacta directamente sobre la Ley Audiovisual 6250 y pone en riesgo cientos de puestos laborales. Trabajadores se declararon en estado de alerta y llamaron a defender la normativa. 

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10:20 | 03/05/2026

En medio de la caída en las encuestas, Milei se envalentona con la reelección en sus redes

Los últimos relevamientos mostraron que la imagen del presidente no deja de caer. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

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00:05 | 03/05/2026

La lluvia de dólares que no moja a casi nadie

A las cosechas récord, el superávit energético, los salvatajes del FMI y de los Estados Unidos, y el blanqueo de capitales, se suma ahora una fuerte suba de los precios de materias primas por el impacto de la guerra en Medio Oriente, que podría aportar 9.300 millones de dólares adicionales al saldo comercial. Pero el programa económico libertario no está diseñado para que ese ingreso llegue a la producción, al empleo y a los salarios.

El problema de Milei no es la falta de dólares, sino qué hace con esos dólares. Imagen: ChatGPT.

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00:05 | 03/05/2026

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