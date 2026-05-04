Adorni no negó el pago de sobresueldos: "No analizamos notas periodísticas"

El gobierno de,Javier Milei inicia una nueva semana tras profundizar su vínculo con Washington y se confirmar que viajará nuevamente a Estados Unidos para participar como orador en la Conferencia Global del Instituto Milken. Al mismo tiempo, el oficialismo enfrenta nuevas tensiones políticas luego de que la CGT marchó en Plaza de Mayo por el Día del Trabajador y sectores combativos exigieron profundizar el plan de lucha contra el Gobierno. En tanto, se espera otra semana clave en la causa de Adorni con nuevas declaraciones. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza en El Destape.
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