El jefe de Gabinete Manuel Adorni se presentó ante la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión. Lo hizo con Javier Milei y todo el gabinete sentados en el palco, en una imagen que el oficialismo buscó instalar como señal de respaldo y unidad. Pero las redes sociales contaron otra historia.

Una encuesta de escucha digital que analizó 155.980 publicaciones entre el 23 y el 30 de abril en plataformas como X/Twitter, Reddit, Facebook, YouTube y medios de streaming reveló que el paso de Adorni por el Congreso no movió la aguja. El Índice de Sentimiento Neto (ISN) —una métrica que mide si la gente habla bien o mal de alguien en redes— fue de −80,9 el día de la sesión, prácticamente el mismo que el promedio semanal de −83,1. Para tener una referencia, cualquier valor por debajo de −60 se considera zona de crisis reputacional. En números concretos: de cada 10 menciones con valoración clara, 9 fueron negativas y solo 1 fue positiva.

El día después fue el peor de todos

Si la sesión en el Congreso fue mala en términos digitales, lo que vino después fue peor. El 30 de abril, cuando los medios emitieron sus análisis sobre la jornada del día anterior, el ISN tocó fondo: −100. Eso significa que todas las menciones valoradas ese día fueron negativas. Ni una sola fue positiva.

Además, el volumen de publicaciones del 30 de abril (858 menciones específicas sobre Adorni) superó al del propio día del informe (595 menciones). Los resúmenes periodísticos y los análisis nocturnos amplificaron el daño mucho más que el evento en vivo.

El enojo como motor de la conversación

El análisis emocional de las publicaciones mostró que el enojo fue la emoción absolutamente dominante durante toda la semana, con 4.058 registros, frente a apenas 697 de alegría. La relación es de casi 6 a 1: por cada persona que expresó algo positivo, seis expresaron indignación.

La tristeza alcanzó 360 registros —ciudadanos que se mostraron decepcionados o cansados del conflicto político sin adherir a ningún bando— y la sorpresa apenas llegó a 60. En términos comunicacionales, el bloque opositor logró imponer el tono emocional del período.

Las frases que ganaron la batalla digital

La oposición llegó al Congreso con mensajes cortos, emocionales y fáciles de compartir. La diputada Myriam Bregman fue la protagonista de la jornada con dos intervenciones que se viralizaron. La más impactante alcanzó un estimado de 2,8 millones de cuentas en X/Twitter.

Del lado de Adorni, sus frases más buscadas fueron las defensivas. Cuando arrancó su discurso a las 11:20, lo primero que la gente buscó en redes fue su afirmación de que no iba a renunciar. Minutos después, su defensa sobre el patrimonio generó escepticismo porque no aportó datos nuevos.

La metáfora que más circuló en el análisis político comparó a Adorni con un personaje de cine que no se da cuenta de su propia situación. Fue adoptada por periodistas y se convirtió en una de las publicaciones más compartidas del día.

La gestión económica no entró en la conversación

Uno de los datos más reveladores del informe es que el relato de gestión que Adorni intentó instalar —con referencias a la baja de la inflación, el crecimiento del PBI y las reformas del gobierno— representó apenas el 1,3% de las conversaciones en redes. El escándalo por su patrimonio, los viajes y el caso del avión presidencial con su esposa absorbieron todo el oxígeno del debate digital.

Las narrativas dominantes fueron el respaldo de Milei (28,3% de las menciones temáticas, concentrado en cuentas oficialistas), los ataques de la oposición (15%), las dudas sobre patrimonio y posible corrupción (14,1%) y la referencia al avión y los viajes (12,3%). Aunque la causa judicial por el vuelo fue archivada por el juez Daniel Rafecas el 24 de abril, el tema siguió funcionando como símbolo del contraste entre el discurso de austeridad y los comportamientos privados.

Dónde se habló y cómo

X/Twitter concentró el 69% de las publicaciones con un ISN de −63,3. Pero el espacio más hostil fue Reddit, con un índice de −67,6 y debates más largos y negativos. Facebook mostró menor hostilidad (−38,3) y el único espacio levemente positivo fue Instagram, con un ISN de +11,2, aunque con apenas 624 publicaciones.