FOTO DE ARCHIVO: Se ve el logotipo de Amazon Web Services en la Semana de la Tecnología de Bahréin, después de que AWS anunciara la apertura de centros de datos en Bahréin a principios de 2019, en Manama.

Amazon ​dijo el jueves que se prevé que la restauración de las operaciones de computación en ‌la nube en ‌Emiratos Árabes Unidos, que resultaron dañadas durante el conflicto en Oriente Medio, lleve varios meses.

Los centros de datos de Amazon en la región se vieron afectados por ataques con drones iraníes a principios de marzo, en medio del conflicto, lo que ​interrumpió los servicios ⁠en la nube y provocó que la ‌recuperación se "prolongara".

Cuando se le preguntó si la ⁠última actualización, con fecha ⁠del 30 de abril, está relacionada con un nuevo incidente, un portavoz de Amazon afirmó que se refiere ⁠a los problemas operativos anteriores de marzo.

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Amazon ​Web Services es el mayor proveedor ‌de computación en la ‌nube del mundo y presta servicio a una ⁠base de clientes global. Entre sus clientes clave se encuentran empresas como Netflix, BMW y Pfizer, así como importantes instituciones financieras, grupos de ​medios de ‌comunicación y organizaciones del sector público.

También es la principal fuente de beneficios de la empresa.

AWS recomendó a los clientes que migraran todos los recursos accesibles a otras regiones ⁠y restauraran los recursos inaccesibles a partir de copias de seguridad remotas lo antes posible, según la actualización de estado publicada en su sitio web el jueves.

La página de estado de AWS muestra que 37 servicios en EAU figuran como interrumpidos a fecha de ‌30 de abril. Varios de estos servicios llevan interrumpidos desde principios de marzo, según la página de estado. La empresa afirmó que los daños sufridos en sus operaciones emiratíes han provocado la suspensión de ‌las operaciones de facturación en la región.

Reuters informó el mes pasado de que la región de la nube ‌de Amazon en ⁠Baréin había sufrido "interrupciones" debido a la actividad de drones en la zona.

Con información de Reuters