Los intendentes de PBA vuelven a la calle por la comida de los chicos: “Milei quiere quedarse con el 54% de los fondos”

A partir de las 12 del mediodía, intendentes de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Desarrollo, Andrés “Cuervo” Larroque marcharán a la sede del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y presentarán un documento para que la Nación cumpla con la deuda que tiene con el Estado bonaerense en relación al Servicio Alimentario Escolar (SAE). En medio del recorte de fondos, el Gobierno bonaerense suspendió el plan MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) por 90 días.

“El gobierno libertario desfinanció intencionadamente la comida que se sirve en las escuelas a más de 2.500.000 de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires”, afirmaron desde la Federación Argentina de Municipios, a cargo del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

En 2024 el gobierno nacional giró “sólo el 66% de las partidas necesarias, es decir, se quedó con el 34% de los recursos que correspondía remitir. Debió enviar $105.000 millones y giró $70.500 millones”, explicaron. En tanto, en 2025, el gobierno de Milei “giró apenas el 59% de lo que se precisaba, es decir que retuvo el 41% (Las partidas debieron ser por $131.000 millones y fueron por $77.500 millones)”.

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En este año, Nación “pretende girar únicamente el 46% de las partidas estimadas frente al enorme aumento de precios, es decir que se apropia del 54% de los fondos. Lo requerido es de $177.000 millones y sólo presupuestó $81.000 millones”. En el encuentro previo a la organización de la marcha, los intendentes estudiaron un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina que señala que “solo el 16,5% de la población asalariada se encuentra libre de privaciones alimentarias, mientras que el resto enfrenta algún tipo de inseguridad alimentaria”.

Sobre la convocatoria a la marcha, el lunes por la mañana en la conferencia de prensa de Casa de Gobierno en La Plata, el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, explicó que el panorama económico y social es “estremecedor” y recordó que la Provincia aumentó en un 30% los recursos destinados al Sistema Alimentario Escolar (SAE); duplicó la asistencia alimentaria para los municipios y subió 25% el monto para programas sociales para personas mayores, niños, personas en situación de calle y personas con discapacidad.

“Vemos una indolencia absoluta de parte del gobierno nacional”, remarcó Larroque. “Sostenemos el reclamo a Nación y haremos una presentación en el ministerio de Capital Humano; los Intendentes están muy preocupados por esta situación”, dijo.