Tras la foto masiva foto de cientos de intendentes de todo el país el 14 de abril pasado en reclamo a Luis Caputo por el precio del combustible y por la falta de obras en las provincias, el peronismo bonaerense acelera y vuelve a la calle una vez más. En esa marcha, quien capitalizó el enojo de los gobernadores con casa Rosada fue Axel Kicillof, al mostrarse en una de las fotos federales de mayor resonancia en las últimas semanas. De esta manera, y en medio de una crisis social que se agudiza día a día, el peronismo toma coraje y busca recuperar un terreno perdido hace varios años: la calle.

Este miércoles a la mañana, intendentes de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, marcharán a la sede del ministerio de Capital Humano en reclamo por los fondos de asistencia alimentaria. Durante la conferencia de prensa de este lunes en casa de Gobierno, el funcionario explicó que el panorama económico y social es “estremecedor”. En ese sentido, recordó que la provincia aumentó en un 30% los recursos destinados al Sistema Alimentario Escolar (SAE); duplicó la asistencia alimentaria para los municipios y subió 25% el monto para programas sociales para personas mayores, niños, personas en situación de calle y personas con discapacidad.

“Vemos una indolencia absoluta de parte del gobierno nacional”, remarcó y es desde ese escenario que el miércoles marcharán a la sede del ministerio de Sandra Pettovello. “Sostenemos el reclamo a Nación y vamos a hacer una presentación en el ministerio de Capital Humano; los Intendentes están muy preocupados por esta situación”, dijo.

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Marcha por el Día del Trabajador

El próximo jueves a las 15, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización a Plaza de Mayo por el día del Trabajador. “Marchamos porque defender el empleo de calidad es proteger el futuro del pueblo argentino”, enfatizaron desde la central obrera. El viernes por la tarde desde la sede del PJ bonaerense, la vicegobernadora Verónica Magario anunció que “el peronismo participará del acto”. Resta confirmar la presencia del gobernador Axel Kicillof.

Al respecto, la CGT subrayó que el lema de la marcha será “Defender el empleo de calidad”. La movilización contará con la participación de gremios como UPCN, UOCRA, Sanidad, Camioneros y Judiciales, entre otros, y también se espera la adhesión de movimientos sociales vinculados a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

La actividad incluirá una misa en recuerdo del papa Francisco, a un año de su fallecimiento. El cosecretrario general de la CGT, Cristian Jerónimo, prometió que “la movilización va a ser multitudinaria”, en el marco de una jornada que será “abierta no solo a organizaciones sindicales sino también a otros sectores sociales”, y que definió como “pacífica” y masiva.

Agenda política en crecimiento

Según pudo averiguar El Destape, durante el mes de mayo se lanzará el Movimiento Derecho al Futuro “salud” que estará a cargo del ex ministro de Salud, Daniel Gollán. Esta semana se definirá el día y lugar, aunque probablemente sea en La Plata.

En tanto, el jueves 14 de mayo a las 16 el intendente Julio Alak lanzará formalmente el ciclo de capacitaciones del PJ bonaerense. El jefe comunal adelantó que el gobernador Axel Kicillof estará presente en el lanzamiento.

Sobre el PJ, Kicillof dijo que le pidió a los dirigentes que “cada vez que vayan a un distrito, cada vez que recorran la provincia, que una de las paradas sea la sede del partido local. Vamos a tratar de incluir al partido cada vez más en las actividades políticas y de gobierno”. Para el gobernador, “no hay sector que no crea que no es necesario poner de pie el Pj provincial. Quedó muy en claro que el peronismo es un factor centra de la oposición a nivel nacional”.