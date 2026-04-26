La CGT recusará al juez que habilitó la reforma laboral: “El grado de obscenidad molesta”

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este domingo que avanzará judicialmente contra el juez Víctor Arturo Pesino, integrante de la Cámara Nacional del Trabajo. La decisión es luego de que habilitara la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

En paralelo, la central obrera confirmó que apelará el fallo de la Sala VIII, que dejó sin efecto la cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda y que había suspendido 82 artículos de la normativa cuestionada. “Seguramente lo recusaremos. Estamos esperando que el equipo jurídico de la CGT nos diga los próximos pasos a seguir”, expresó Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la central, en diálogo con Futurock.

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El dirigente del sindicato del Vidrio apuntó directamente contra Pesino, al señalar que “es muy evidente” la maniobra judicial. “Hubiesen esperado más, el grado de obscenidad que se tomaron, cómo hicieron las cosas, no solamente indigna, sino que molesta y mucho”, cuestionó.

La polémica se intensificó porque, pocos días después de fallar a favor de la Casa Rosada, el magistrado recibió la extensión de su pliego por cinco años más, en una decisión que generó suspicacias en el ámbito sindical. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había enviado el pliego de Pesino para concederle la prórroga solicitada antes de que cumpliera los 75 años de edad, requisito que marca la Constitución para la continuidad de los jueces.

Pesino fue uno de los dos magistrados de la Sala VIII que resolvió a favor del Gobierno en el reclamo contra la cautelar de Ojeda, lo que reactivó la plena vigencia de la reforma laboral. La decisión fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien escribió en X: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el país”, en referencia a la medida que habilita la aplicación inmediata de los cambios en la normativa.

Las próximas medidas

Desde la CGT, Jerónimo advirtió que la pelea judicial no se agota en esta instancia y remarcó que “esto no termina con la marcha del 30 de abril". "Lo dijimos: esta discusión es larga, es una carrera de resistencia, esta pelea va a ser larga, y no estamos dispuestos a ceder un solo derecho”, afirmó.

En ese marco, la central obrera convocó a una movilización para el próximo jueves en Plaza de Mayo, en la previa del Día del Trabajador. La actividad incluirá una misa en recuerdo del papa Francisco, a un año de su fallecimiento.

Jerónimo también fue consultado sobre la posibilidad de un paro general y sostuvo que "nunca se descarta". "Seguramente la conflictividad va a seguir escalando, no solamente por la reforma laboral, sino por la situación diaria que viven los argentinos”, respondió. La CGT sostiene que la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo elimina conquistas históricas y facilita despidos, mientras que el Gobierno defiende la medida como un paso necesario para “modernizar” el mercado de trabajo.