La falacia de la AUH: el recorte en asistencia social es récord

Aferrado al dato de que la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó más de 70% en términos reales desde que asumió la presidencia, Javier Milei intenta combatir la idea de que su gobierno desatiende a los más pobres. Sin embargo, hay cifras que desarman el discurso oficial: del recorte de más de 10 puntos del PBI que hizo en el gasto público desde diciembre de 2023, casi 2 puntos se explican por el ajuste en el resto de los programas sociales.

No sólo eso. La combinación de la AUH y la Tarjeta Alimentar viene perdiendo poder de compra desde noviembre de 2024 en relación con las canastas de consumo, la total y la alimentaria, según un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA). Esta tendencia se agravó en los últimos cinco meses por el crecimiento de esas canastas por encima de la inflación, índice por el que se actualiza la AUH.

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En términos absolutos, el mayor recorte que hizo Milei recae justamente en los programas de asistencia social, que perdieron más de $20,8 billones, según un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), sobre un ajuste total de $121,7 billones, a precios constantes de febrero de 2026.

“Los programas sociales representaron el mayor aporte en la reducción del gasto primario, con una participación del 16,3%, seguidos por las transferencias no automáticas totales a provincias (16,1%) y la inversión real directa (15,2%). En una segunda categoría se encuentra el gasto en subsidios a la energía, que contribuyó con el 13,2% a la disminución, las jubilaciones y pensiones contributivas con el 11,1% y los salarios con un 10,8%”, dice el informe del instituto que dirige Nadin Argañaraz.

Coincide la información publicada esta semana por la consultora Analytica. En marzo de este año, los programas sociales tuvieron un recorte interanual del 8,8%, mientras que la AUH cayó un 11,8% interanual, un poco por debajo de las asignaciones familiares, que perdieron un 12,3%. En el primer trimestre, los programas sociales cayeron un 29,8% interanual. La AUH y las asignaciones familiares, un 3,7%.

La información se conoce la misma semana en la que el gobierno dispuso la eliminación del plan Volver al Trabajo, con casi un millón de beneficiarios, que cobraban $78.000 por mes. Esto implica el retiro de casi $1 billón por año en asistencia.

En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano reivindicó la cancelación de ese programa, sostuvo que el gobierno “reorienta los recursos hacia políticas de mayor impacto social” y afirmó que el organismo “fortaleció las prestaciones de la seguridad social con foco en la niñez, la adolescencia y la familia”. Es mentira.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió un ajuste del 74% en febrero respecto del mismo mes de 2023, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Esto implicó en la práctica la eliminación de programas como Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y Plan Nacional de Protección Social. El programa para asistir a comedores comunitarios y merenderos tuvo un recorte del 75%.

El gobierno de Milei recortó los programas destinados a asistir a los más pobres, incluso si sólo se computan aquellos de transferencias directas. El ajuste se va a profundizar durante lo que resta del año, según los datos del presupuesto 2026.

Así lo muestra un trabajo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que compara los fondos destinados por el Estado a AUH, Tarjeta Alimentar y Becas Progresar desde 2022. La sumatoria indica que, a precios constantes de 2026, el total de transferencias a niños, niñas y adolescentes en 2022 fue de $11,3 billones; en 2023, $9,8 billones; en 2024, $10,2 billones, y en 2025, $10,3 billones. El presupuesto 2026 contempla transferencias por AUH, Tarjeta Alimentar y Becas Progresar por un total de $9 billones. El recorte entre 2022 y lo presupuestado en 2026 es del 20%.

Si se toma solo la combinación AUH y Tarjeta Alimentar, el aumento entre lo ejecutado en 2023 y en 2025 es del 22%. El problema surge en este punto de lo advertido por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que monitorea el porcentaje de cobertura de estas transferencias sobre la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Mientras que en noviembre de 2024, cubrían alrededor del 52% de la CBA y un 23% de la CBT para un hogar de dos adultos y dos niños, en febrero de 2026 alcanza al 44,8% de la CBA y al 20,6% de la CBT.