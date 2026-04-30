Aston Villa de Dibu Martínez vs Nottingham Forest por UEFA Europa League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará dar un paso decisivo hacia su primera final europea desde 1982 cuando visite a Nottingham Forest este jueves en The City Ground, en la ida de las semifinales de la UEFA Europa League. Los favoritos del torneo, dirigidos por Unai Emery, enfrentarán a otro histórico ganador de la Copa de Europa en un duelo de Midlands que promete emociones, con el Forest invicto en sus últimos ocho partidos y el Villa como máximo goleador de la competición con 24 tantos.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Aston Villa y Nottingham Forest, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Aston Villa y Nottingham Forest?

El partido entre Aston Villa y Nottingham Forest por la ida de las semifinales de la UEFA Europa League se jugará este jueves 30 de abril, a partir de las 16:00 horas (hora argentina) en el estadio The City Ground de Nottingham. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será João Pedro Pinheiro.

El conjunto de Birmingham llega a este partido tras caer 1-0 ante Fulham en la Premier League el pasado sábado, resultado que los hizo descender al quinto puesto de la tabla. Sin embargo, los Villanos podrían asegurar su clasificación a la próxima Champions League este mismo fin de semana si derrotan al Tottenham y Brighton pierde su próximo partido, lo que les permitiría concentrarse plenamente en su campaña europea.

El equipo de Unai Emery ha exhibido un rendimiento excepcional en la Europa League, donde son los máximos goleadores con 24 tantos, apenas uno más que su rival de este jueves. El técnico español recientemente se convirtió en el entrenador más rápido en alcanzar 100 victorias en la historia del Aston Villa, logrando esta marca en apenas 181 partidos. Además, Emery es el único técnico en la historia de la Europa League en conquistar el título en cuatro ocasiones: tres con Sevilla y una con Villarreal.

Los de Birmingham terminaron segundos en la Fase de Liga del torneo con 21 puntos, igualando al líder Lyon con 7 victorias y solo 1 derrota en 8 partidos. Posteriormente, eliminaron sin mayores complicaciones a Lille y Bologna en la fase de eliminación directa, con una victoria global de 7-1 sobre los italianos en cuartos de final. El Villa no solo lidera en goles, sino que también comparte el primer lugar en vallas invictas con 7, junto al Braga portugués.

Por su parte, el Nottingham Forest llega a este encuentro en un momento de gran confianza tras extender su racha invicta a ocho partidos en todas las competiciones, con cinco victorias y tres empates. Los dirigidos por Vitor Pereira vienen de golear 5-0 al Sunderland en la Premier League el pasado viernes, un resultado que les permite respirar con mayor tranquilidad en la lucha por la permanencia.

El Forest, que alcanza su primera semifinal europea importante desde 1984, se encuentra actualmente a cinco puntos de la zona de descenso con cuatro partidos por disputarse en la liga inglesa. Los Tricky Trees, ganadores de la Copa de Europa en 1979 y 1980 bajo la legendaria dirección de Brian Clough, han navegado exitosamente su camino en la Europa League tras terminar en el puesto 13 de la Fase de Liga. Eliminaron a Fenerbahce, Midtjylland y Porto para llegar a esta instancia, venciendo a los portugueses 2-1 en el global de cuartos de final. Además, el Forest es el segundo máximo goleador del torneo con 23 tantos.

Este partido marca la primera semifinal europea entre dos equipos ingleses desde que Manchester United enfrentó al Arsenal en la Champions League 2008-09, y es el primer enfrentamiento de equipos de Midlands en una competición UEFA. Los Villanos no pudieron derrotar al Forest en los dos encuentros de Premier League esta temporada, mientras que los locales mantienen una racha de cuatro partidos invictos contra el Villa en The City Ground (dos victorias y dos empates), incluido un empate 1-1 el pasado 12 de abril. El ganador de esta eliminatoria enfrentará al vencedor de la llave entre Braga y Freiburg en la final programada para el 20 de mayo en Besiktas Park, Estambul.

Formaciones probables de Nottingham Forest y Aston Villa

El técnico del Nottingham Forest, Vitor Pereira, deberá lidiar con múltiples ausencias para este encuentro decisivo. Callum Hudson-Odoi y Murillo están descartados por lesiones en los isquiotibiales, mientras que John Victor, Nicolò Savona y Willy Boly tampoco estarán disponibles debido a problemas en la rodilla. Luca Netz es inelegible para el partido, y Jair Paula es duda tras sufrir una lesión en el hombro durante la victoria ante Sunderland.

Pereira considerará realizar cambios en el arco, con Stefan Ortega como candidato para reemplazar a Mats Sels, ya que el guardameta alemán ha sido titular en los últimos tres partidos de Europa League del Forest. En defensa, Morato podría ser convocado para formar dupla central junto a Nikola Milenkovic. En ataque, Morgan Gibbs-White llega en un momento de forma espectacular con cinco goles en sus últimos tres partidos en todas las competiciones, y podría continuar en el mediocampo izquierdo si el técnico decide mantener la dupla de delanteros conformada por Chris Wood e Igor Jesus, quien es el máximo goleador de la Europa League esta temporada con siete tantos.

Por el lado del Aston Villa, Unai Emery continúa sin poder contar con Boubacar Kamara, quien sigue recuperándose de una lesión en la rodilla, y Alysson también permanece en la enfermería. La principal duda es Amadou Onana, quien será evaluado antes del partido tras perderse el encuentro ante Fulham por un problema en la rodilla.

Si Onana no está en condiciones de ser titular, Lamare Bogarde es el candidato más probable para continuar en el mediocampo junto a Youri Tielemans, aunque Ross Barkley y el ex jugador del Forest, Douglas Luiz, son otras opciones a disposición del técnico español. En el ataque, Ollie Watkins debería mantener su lugar como delantero centro tras anotar tres goles en sus últimos dos partidos de visitante en la Europa League, con Morgan Rogers, John McGinn y Emiliano Buendía como soporte ofensivo. En defensa, el lateral izquierdo Ian Maatsen y el defensor central Tyrone Mings podrían regresar al once inicial.

Probable formación de Nottingham Forest: Stefan Ortega; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Morato, Neco Williams; Omari Hutchinson, Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White; Chris Wood, Igor Jesus.

Probable formación de Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Ian Maatsen; Lamare Bogarde, Youri Tielemans; John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendía; Ollie Watkins.

Nottingham Forest vs Aston Villa: Ficha técnica