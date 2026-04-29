La desaparición de Sergio Daniel Callata suma nuevas líneas de investigación en la Justicia, con estudios genéticos en marcha que podrían aportar información contundente: se cree que el caso podría estar vinculado a la causa contra Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.

El pasado 23 de abril se cumplieron cuatro años desde la desaparición de Sergio Callata, un hombre de 36 años que fue visto por última vez en el 2022, en San Salvador de Jujuy. De acuerdo con los registros, el hombre salió para el centro de la ciudad y desde entonces no se volvió a tener contacto con él. La causa no presenta avances concluyentes hasta el momento.

Pocos días después de la denuncia, su Fiat Mobi gris fue encontrado abandonado sobre la ruta provincial 35, camino a Ocloyas. El vehículo no presentaba signos visibles de violencia, lo que dificultó el desarrollo de alguna hipótesis en las primeras etapas de la investigación. “Es una incertidumbre todos los días, sin saber qué pasó”, expresó su pareja, Jorgelina Peloc.

A lo largo de estos cuatro años, se llevaron adelante distintos operativos de rastrillaje con la participación de fuerzas policiales. Sin embargo, en las últimas semanas apareció una nueva línea de análisis que nada tenía que ver con lo que se estaba investigando. Fuentes judiciales indicaron que existe la posibilidad de establecer conexiones con una investigación por distintos homicidios relacionados a Matías Jurado.

Quién es Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Matías Jurado fue detenido a mediados del 2025 en su vivienda ubicada en el barrio Alto Comedero. Actualmente se encuentra imputado por los homicidios de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan José Ponce (51) y Juan Carlos González (60). Según la investigación, el asesino serial utilizaba estrategias para atraer a sus víctimas hacia su domicilio, como ofertas laborales u ofrecimiento de alcohol.

Una vez que lograba llevarlos hacia su domicilio, se cree que el acusado los asesinaba y, posteriormente, los descuartizaba para facilitar la tarea de ocultamiento. Algunos de los restos humanos fueron encontrados en el patio trasero de su propiedad, aunque otros fueron descubiertos en basurales. En algunas ocasiones, también los habría incinerado.

Cómo sigue la investigación

Como parte de estas nuevas medidas, se realizaron estudios de ADN a familiares de Callata. La muestra fue aportada por su madre y será cotejada con restos biológicos bajo análisis en la otra causa judicial. “Estamos esperando esos resultados”, señaló Peloc y explicó que fueron informados sobre la necesidad de aguardar los tiempos del proceso. “Nos dijeron que tengamos paciencia, pero es muy difícil. Uno quiere saber qué pasó”, agregó.

"Siempre tengo la esperanza de volver a verlo. Eso es lo que me mantiene día a día, por mí y por mis hijos”, cerró la esposa del hombre desaparecido. Según los datos de la División de Búsqueda de Personas, Callata mide 1,75 metros, es de contextura robusta, tez trigueña y cabello corto negro.

La última vez que fue visto vestía una remera celeste, pantalón gris y zapatillas negras. Es padre de dos hijos que eran menores al momento de su desaparición.