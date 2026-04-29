Impuesto a las ganancias de ARCA: quiénes quedan alcanzados a partir de mayo 2026

Las últimas paritarias y actualizaciones salariales volvieron a poner en agenda una consulta habitual entre trabajadores registrados: quiénes empiezan a pagar Impuesto a las Ganancias desde mayo de 2026. Con los nuevos pisos definidos por ARCA, el tributo impacta según el nivel de ingresos, la situación familiar y la composición del salario bruto mensual.
El escenario también cambia según cada actividad. Mientras en algunos convenios los básicos continúan lejos del mínimo imponible, en otros casos los adicionales, bonos y antigüedad pueden empujar los haberes hacia la zona alcanzada por el impuesto.
Cuáles son los mínimos de Ganancias en mayo 2026
Los nuevos valores establecidos para quedar alcanzado por el impuesto varían según cargas de familia y deducciones personales.
Pisos estimados para empezar a tributar
|Situación familiar
|Ingreso desde el que tributa
|Soltero sin hijos
|Sueldo bruto superior a $2.998.725
|Soltero con un hijo
|Neto superior a $2.692.757
|Con dos hijos
|Neto superior a $2.896.573
|Casado con dos hijos
|Neto superior a $3.300.726
Esto significa que no todos los trabajadores con aumentos salariales quedarán automáticamente alcanzados, ya que el impuesto se calcula sobre ingresos relativamente altos en comparación con varios convenios colectivos.
Qué pasa con Empleados de Comercio
El gremio mercantil acordó una suba total del 5% para el trimestre abril-junio, distribuida en:
- Abril: 2%
- Mayo: 1,5%
- Junio: 1,5%
Además, se pactó una suma fija mensual de $20.000 y continúan pagos no remunerativos previos por $100.000.
Básicos vigentes por categoría
A estos importes se les deben sumar $120.000 en sumas fijas:
|Categoría
|Básico
|Maestranza A
|$1.078.911
|Maestranza B
|$1.082.029
|Maestranza C
|$1.092.951
|Administrativo A
|$1.090.613
|Administrativo B
|$1.095.297
|Administrativo C
|$1.099.977
|Administrativo D
|$1.114.022
|Administrativo E
|$1.125.724
|Administrativo F
|$1.142.889
|Cajero A
|$1.094.513
|Cajero B
|$1.099.977
|Cajero C
|$1.107.000
|Auxiliar A
|$1.094.513
|Auxiliar B
|$1.102.315
|Auxiliar C
|$1.128.065
|Auxiliar Especializado A
|$1.103.879
|Auxiliar Especializado B
|$1.117.922
|Vendedor A
|$1.094.513
|Vendedor B
|$1.117.925
|Vendedor C
|$1.125.724
|Vendedor D
|$1.142.889
¿Pagan Ganancias?
En la mayoría de los casos, no. Incluso sumando adicionales habituales, los salarios del convenio quedan por debajo de los pisos vigentes. Solo perfiles jerárquicos, trabajadores con mucha antigüedad o ingresos extra relevantes podrían quedar alcanzados.
Entre los conceptos que sí se computan para Ganancias aparecen:
- Presentismo
- Antigüedad
- Horas extras
- Vacaciones
- Aguinaldo
Encargados de edificio: mayor sensibilidad al impuesto
En este sector la situación cambia. Aunque el básico no siempre supera el mínimo imponible, los adicionales convencionales suelen elevar considerablemente el ingreso bruto.
Escala salarial abril 2026 (con vivienda)
|Categoría
|Básico
|1° categoría
|$999.937
|2° categoría
|$958.273
|3° categoría
|$916.610
|4° categoría
|$833.282
Además, se suma:
- Bono remunerativo de $100.000 proporcional a la jornada
- Aumento del 2% sobre marzo
- Plus por antigüedad (1% o 2%)
- Limpieza de cocheras
- Jardines
- Retiro de residuos
- Adicional por título
- Zona desfavorable (hasta 50% en ciertas regiones)
En edificios grandes o premium, con varios adicionales acumulados, el ingreso bruto mensual puede acercarse o superar el piso de Ganancias. Esto ocurre especialmente con encargados sin vivienda, cuya escala salarial ya parte de valores más altos.
Qué tener en cuenta desde mayo
El impuesto no depende solo del básico de convenio. También influyen:
- Estado civil
- Hijos declarados
- Deducciones cargadas en SIRADIG
- Horas extras
- Aguinaldo
- Bonos remunerativos
- Antigüedad acumulada
Por eso, dos trabajadores con el mismo cargo pueden tener descuentos distintos.