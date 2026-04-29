Impuesto a las ganancias de ARCA: quiénes quedan alcanzados a partir de mayo 2026

Cuánto se paga de Ganancias según ARCA

Las últimas paritarias y actualizaciones salariales volvieron a poner en agenda una consulta habitual entre trabajadores registrados: quiénes empiezan a pagar Impuesto a las Ganancias desde mayo de 2026. Con los nuevos pisos definidos por ARCA, el tributo impacta según el nivel de ingresos, la situación familiar y la composición del salario bruto mensual.

El escenario también cambia según cada actividad. Mientras en algunos convenios los básicos continúan lejos del mínimo imponible, en otros casos los adicionales, bonos y antigüedad pueden empujar los haberes hacia la zona alcanzada por el impuesto.

Cuáles son los mínimos de Ganancias en mayo 2026

Los nuevos valores establecidos para quedar alcanzado por el impuesto varían según cargas de familia y deducciones personales.

Pisos estimados para empezar a tributar

Situación familiar Ingreso desde el que tributa Soltero sin hijos Sueldo bruto superior a $2.998.725 Soltero con un hijo Neto superior a $2.692.757 Con dos hijos Neto superior a $2.896.573 Casado con dos hijos Neto superior a $3.300.726

Esto significa que no todos los trabajadores con aumentos salariales quedarán automáticamente alcanzados, ya que el impuesto se calcula sobre ingresos relativamente altos en comparación con varios convenios colectivos.

Ganancias: quiénes lo tienen que pagar

Qué pasa con Empleados de Comercio

El gremio mercantil acordó una suba total del 5% para el trimestre abril-junio, distribuida en:

Abril: 2%

2% Mayo: 1,5%

1,5% Junio: 1,5%

Además, se pactó una suma fija mensual de $20.000 y continúan pagos no remunerativos previos por $100.000.

Básicos vigentes por categoría

A estos importes se les deben sumar $120.000 en sumas fijas:

Categoría Básico Maestranza A $1.078.911 Maestranza B $1.082.029 Maestranza C $1.092.951 Administrativo A $1.090.613 Administrativo B $1.095.297 Administrativo C $1.099.977 Administrativo D $1.114.022 Administrativo E $1.125.724 Administrativo F $1.142.889 Cajero A $1.094.513 Cajero B $1.099.977 Cajero C $1.107.000 Auxiliar A $1.094.513 Auxiliar B $1.102.315 Auxiliar C $1.128.065 Auxiliar Especializado A $1.103.879 Auxiliar Especializado B $1.117.922 Vendedor A $1.094.513 Vendedor B $1.117.925 Vendedor C $1.125.724 Vendedor D $1.142.889

¿Pagan Ganancias?

En la mayoría de los casos, no. Incluso sumando adicionales habituales, los salarios del convenio quedan por debajo de los pisos vigentes. Solo perfiles jerárquicos, trabajadores con mucha antigüedad o ingresos extra relevantes podrían quedar alcanzados.

Entre los conceptos que sí se computan para Ganancias aparecen:

Presentismo

Antigüedad

Horas extras

Vacaciones

Aguinaldo

Quiénes pagan ganancias en mayo

Encargados de edificio: mayor sensibilidad al impuesto

En este sector la situación cambia. Aunque el básico no siempre supera el mínimo imponible, los adicionales convencionales suelen elevar considerablemente el ingreso bruto.

Escala salarial abril 2026 (con vivienda)

Categoría Básico 1° categoría $999.937 2° categoría $958.273 3° categoría $916.610 4° categoría $833.282

Además, se suma:

Bono remunerativo de $100.000 proporcional a la jornada

Aumento del 2% sobre marzo

Plus por antigüedad (1% o 2%)

Limpieza de cocheras

Jardines

Retiro de residuos

Adicional por título

Zona desfavorable (hasta 50% en ciertas regiones)

En edificios grandes o premium, con varios adicionales acumulados, el ingreso bruto mensual puede acercarse o superar el piso de Ganancias. Esto ocurre especialmente con encargados sin vivienda, cuya escala salarial ya parte de valores más altos.

Qué tener en cuenta desde mayo

El impuesto no depende solo del básico de convenio. También influyen:

Estado civil

Hijos declarados

Deducciones cargadas en SIRADIG

Horas extras

Aguinaldo

Bonos remunerativos

Antigüedad acumulada

Por eso, dos trabajadores con el mismo cargo pueden tener descuentos distintos.