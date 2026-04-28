Elon Musk y Sam Altman llegan al juzgado para el juicio sobre OpenAI

Combinación de Sam Altman, CEO de OpenAI, y Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla y propietario de X

El martes comenzó el juicio que podría marcar el futuro de la IA, ‌en el que los ‌multimillonarios Elon Musk y Sam Altman se enfrentan por la evolución de OpenAI, creadora de ChatGPT, que ha pasado de ser una organización sin ánimo de lucro a un gigante valorado en cientos de miles de millones de dólares.

Las declaraciones ​iniciales en la ⁠demanda civil de Musk contra OpenAI y Altman ‌tendrán lugar en el tribunal federal ⁠de Oakland, California, tras la ⁠selección el lunes de nueve miembros del jurado.

Musk alega que Altman y Greg Brockman, presidente ejecutivo y ⁠presidente de OpenAI respectivamente, le traicionaron a ​él y al público al abandonar ‌la misión de la empresa ‌de ser un administrador benévolo de la IA ⁠en beneficio de la humanidad, y convertirla en una "máquina de hacer dinero" para ellos mismos y los inversores.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La persona más rica del mundo ​reclama 150.000 ‌millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a OpenAI y a Microsoft, uno de sus mayores inversores, y que los ingresos se destinen a la rama ⁠benéfica de OpenAI.

También quiere que OpenAI vuelva a ser una organización sin ánimo de lucro, con Altman y Brockman destituidos como directivos y Altman expulsado de su junta directiva.

Tanto Musk como Altman llegaron al juzgado el martes por la mañana para las declaraciones iniciales.

Musk, ‌fundador de Tesla y SpaceX, ha afirmado que aportó unos 38 millones de dólares de capital inicial a OpenAI para su misión original, pero que se convirtió en una entidad con ánimo de lucro en ‌marzo de 2019, poco más de un año después de su salida de la junta.

OpenAI replicó que Musk ‌conocía y ⁠apoyaba la transformación, y que presentó la demanda solo después de no haber ​conseguido el cargo de presidente ejecutivo y de haber fundado su propia empresa de IA para frenar el crecimiento de OpenAI.

(Editado en español por Carlos Serrano)