FOTO DE ARCHIVO: El líder norcoreano Kim Jong Un habla durante la reunión ampliada de la primera sesión plenaria del Noveno Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), en Pyongyang

​El líder norcoreano Kim Jong Un elogió a los soldados que se suicidaron ‌mientras combatían contra ‌las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, lo que confirma una política de combate extrema.

Se estima que Corea del Norte envió unos 14.000 soldados para luchar junto a las fuerzas rusas en la región ​de Kursk. ⁠Funcionarios surcoreanos, ucranianos y occidentales afirmaron que ‌sufrieron numerosas bajas, con más de ⁠6.000 soldados norcoreanos muertos ⁠en los combates.

Las pruebas cada vez más numerosas, incluidas las procedentes de informes de inteligencia ⁠y testimonios de desertores, indican que los ​soldados norcoreanos recurrieron a la ‌inmolación u otras formas ‌de suicidio antes que dejarse capturar.

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En un ⁠discurso dirigido a funcionarios rusos y a las familias de las víctimas en una ceremonia de inauguración de un monumento ​en honor ‌a los soldados norcoreanos, Kim mencionó por primera vez hasta dónde habían llegado, elogiándolos como "héroes", según una transcripción publicada el lunes por la agencia estatal ⁠norcoreana KCNA.

"No solo son héroes aquellos que, sin dudarlo, eligieron el camino de la inmolación y el suicidio para defender el gran honor, sino también aquellos que cayeron mientras cargaban al frente de las batallas de asalto", afirmó.

Kim afirmó ‌que los que sobrevivieron también eran patriotas.

"Aquellos que se retorcían de frustración por no haber cumplido con su deber como soldados, en lugar de sufrir la agonía de ver sus ‌cuerpos destrozados por balas y proyectiles, también pueden ser llamados guerreros leales al partido y patriotas", ‌destacó.

A cambio ⁠del envío de tropas y municiones, Pyongyang ha recibido asistencia económica ​y tecnológica militar de Rusia, según las evaluaciones de los servicios de inteligencia surcoreanos.

Con información de Reuters