Arquero argentino Andrada, del Zaragoza, suspendido 13 partidos por puñetazo a un rival

Imagen de archivo del arquero argentino Esteban Andrada durante un partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA entre el CF Monterrey y el Inter de Milán, en el estadio Rose Bowl, Pasadena, California, EEUU.

​El arquero del Real Zaragoza Esteban Andrada deberá cumplir ‌una suspensión de ‌13 partidos por dar un puñetazo a un rival tras ser expulsado durante la derrota el domingo ante el Huesca, lo que desencadenó una ​pelea generalizada, informó ⁠el miércoles la Real ‌Federación Española de Fútbol (RFEF).

El ⁠argentino recibió una ⁠segunda tarjeta amarilla en el minuto 99, pero en lugar de abandonar ⁠el terreno de juego, ​corrió y golpeó en ‌la cara al ‌capitán del Huesca, Jorge Pulido, ⁠lo que desencadenó una pelea, y tuvo que ser reducido antes de ser escoltado ​por ‌las Fuerzas de Seguridad del Estado hasta el vestuario.

La Comisión Disciplinaria de la RFEF dictaminó que la infracción ⁠merece la sanción máxima de 12 partidos, además de la suspensión automática de un partido por la expulsión del jugador de 35 años.

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El portero del Huesca, Dani ‌Jiménez, que fue expulsado por golpear a Andrada durante la trifulca, recibió una sanción de cuatro partidos.

Dani Tasende, del Zaragoza, que ‌recibió una tarjeta roja por dar una patada en la pierna ‌a un ⁠rival tras una revisión del VAR de la ​pelea, ha sido sancionado con dos partidos.

Con información de Reuters