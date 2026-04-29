Santiago Bausili culpó a los bancos por la suba de la morosidad

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, respaldó este martes el programa de estabilización impulsado por el Gobierno, describió la reciente suba de la inflación como un “shock pasajero” y atribuyó parte del incremento en la morosidad al accionar de los bancos.

Durante una presentación en Expo EFI, el funcionario repasó los lineamientos del esquema monetario y cambiario, y buscó llevar calma respecto de dos variables clave que preocupan tanto al mercado como a la sociedad: la inflación y el deterioro en la capacidad de pago de las familias.

Morosidad: Bausili apuntó a los bancos

Bausili abordó el aumento en la morosidad bancaria, un punto que genera preocupación en el sistema financiero. En ese sentido, relativizó su magnitud y lo vinculó directamente con la recuperación del crédito.

“Sin crédito no hay mora. A medida que el crédito creció, también apareció la morosidad”, explicó. Sin embargo, señaló que los bancos enfrentaron dificultades para reconstruir la información crediticia de sus clientes, lo que afectó la calidad de la primera etapa de préstamos. “En muchos casos, el otorgamiento inicial se hizo sin suficiente información, prácticamente a ciegas”, indicó, especialmente en el segmento de créditos personales.

Según precisó, el aumento de la mora iniciado en la segunda mitad del año pasado se concentró en ese tipo de financiamiento y, hasta febrero, todavía no había alcanzado su punto máximo.

No obstante, aseguró que comenzaron a verse señales de mejora en los últimos meses. “Ya se observan indicios positivos en la recuperación del crédito. El deterioro de las carteras se está desacelerando y los datos preliminares de marzo y abril muestran una evolución más favorable”, concluyó.

Bausili sobre la inflación: “Un fenómeno transitorio”

Bausili admitió que el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marcó 3,4% en marzo, superó las previsiones, aunque negó que implique un quiebre en la tendencia a la baja.

“Entre los puntos negativos, está claro que la inflación fue mayor a la esperada y que podría interpretarse como un cambio en la dinámica mensual. Sin embargo, consideramos que se trata de algo transitorio”, sostuvo.

De acuerdo con su explicación, el repunte reciente responde a una menor demanda de dinero en la antesala electoral del año pasado, sumada a ajustes en precios relativos. “Ese salto se explica por la caída en la demanda de dinero y por ciertos reacomodamientos de precios. Aun así, las expectativas del mercado siguen bien ancladas y anticipan una desaceleración hacia adelante”, afirmó.

El titular del BCRA ratificó que la política monetaria continuará orientada a converger hacia niveles de inflación internacionales. En ese marco, identificó cuatro factores que incidieron en la suba de marzo: la carne, las tarifas, la educación y el petróleo. Sobre el primero, destacó que registra aumentos sostenidos desde fines de 2023, aunque señaló que datos más recientes sugieren una posible moderación en abril. También aclaró que no hubo un traslado generalizado a otros alimentos, como el pollo o el cerdo.

Respecto de las tarifas, explicó que los ajustes entre enero y marzo reflejaron correcciones vinculadas al tipo de cambio previo a las elecciones. A esto se sumó el componente estacional del inicio del ciclo educativo y el impacto internacional del conflicto en Irán sobre los precios de los combustibles.