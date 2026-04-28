No le gustaba la televisión que veían sus hijas y creó un súper dibujito que es un fenómeno millonario de Disney+

La historia de Joe Brumm, el creador de Bluey, el fenómeno que atrapa a grandes y chicos.

Joe Brumm (43) quería crear una serie tan icónica como Los Simpson, pero en un formato de televisión infantil similar a Peppa Pig, y aunque sus vivencias en la paternidad lo ayudaron a crear esbozos de proyectos, nunca se imaginó como hacedor del éxito más redituable de Disney+ de los últimos años. El fenómeno de Bluey, el simpático perrito que nació como una respuesta a los dibujos animados "limitados"

Nacido en Australia, Joe Brumm trabajó durante décadas en producción de televisión infantil en el Reino Unido, donde dio con una ausencia en el mercado: no había contenidos infantiles creados en Australia y con un sello local que hubieran triunfado en la industria. Bajo esta premisa y con horas de haber visto televisión junto a sus hijas -y no sentirse a gusto con la oferta "limitada" de programas- se dispuso a crear a Bluey, cachorra de raza blue heeler, Bluey, su hermana pequeña Bingo y sus padres, papá Bandit y mamá Chilli, dibujitos que se conviertieron en un fenómeno millonario.

“Me gusta mucho ‘Peppa Pig’, y fue el mejor de esos programas. Me gustó mucho cómo contaba historias muy simples e identificables sobre niños que tenían una sensación real de ser del Reino Unido, así que quería hacer algo que tuviera una sensación real de ser de Oz. Quiero hacer un programa que la gente pueda ver en familia... algo como lo que hicieron Los Simpson, pues podrías verlo como un adulto o tal vez como un niño de ocho o nueve años. Quería algo que pudieras ver como adulto y también como niño de cuatro años, lo cual es un gran paso, y cambia la naturaleza del programa”, sostuvo en una reciente entrevista a The Independent en la que habló del proceso que le llevó crear Bluey.

El origen de Bluey y la familia en un rol central

El primer boceto que Joe hizo de Bluey fue en homenaje a su perra, aunque al principio la cachorra iba a ser de una raza diferente a la que terminó siendo. “Al principio era un perro raza kelpie, porque ese fue el último perro que tuve durante mi adolescencia”, remarcó en la citada entrevista. “Dibujé a un pequeño amigo como un blue heeler. Seguí volviendo a este perro azul brillante, y pensé, esto es televisión para niños. Necesitamos colores brillantes. Y solía tener una perra que era una blue heeler llamada Bluey mientras crecía, así que simplemente suplantó... al kelpie”, agregó.

Blue Heeler, la raza de perro del simpático Bluey.

La familia del dibujante tuvo un rol esencial en la creación del dibujo animado: los dos hermanos de Brumm fueron inspiración para la creación de personajes del universo Bluey y para las voces de los amigos caninos. “Lo que de verdad comenzó a sobresalir, cuando llegó el momento de escribir el programa, fue que pasaba mucho tiempo, temprano en la mañana, jugando con mis hijas. Y muchos juegos eran sobre todo juegos de rol. Ellas eran las dueñas de un café y yo el cliente, o yo era un paciente y ellas médicas, o yo era un niño y me tenían que acostar o viceversa”, sostuvo.

El éxito de Bluey en datos