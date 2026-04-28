Una mujer de 43 años oriunda de Chaco fue detenida en el partido bonaerense de Tres de Febrero acusada de ejercer ilegalmente la medicina y de usurpar títulos y honores. Se trata de Lidia Mabel Ojeda, quien se hacía pasar por médica y atendía en hospitales públicos utilizando documentación trucha.

La detención de Ojeda se concretó en una vivienda ubicada en la calle Roberto Lage al 888, entre Uruguay y Roque Sáenz Peña, tras un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones del Chaco y efectivos de la provincia de Buenos Aires. Según fuentes policiales, la mujer se encontraba oculta en ese lugar, previamente identificado por los investigadores.

La Policía chaqueña ya había recibido un pedido de colaboración de Buenos Aires. Los agentes seguían el rastro de la mujer desde que la Justicia ordenó su captura a nivel nacional. La Fiscalía de Investigación Penal N°3 del Chaco la acusa de haber presentado títulos falsos para desempeñarse como médica en distintos centros de salud.

Ojeda habría atendido pacientes durante meses, recetado medicamentos y firmado diagnósticos sin contar con formación profesional ni matrícula habilitante. El caso generó mayor preocupación cuando trascendió que algunos de los pacientes que estuvieron bajo su atención murieron.

El riesgo de los pacientes que atendió

La estafa salió a la luz después de una serie de irregularidades que fueron detectadas por el Ministerio de Salud Pública del Chaco. Al cruzar información con el sistema nacional de matriculación, las autoridades confirmaron que Ojeda no figuraba en ningún registro oficial como profesional de la salud.

Cuando la situación se hizo pública y los directivos de los hospitales le exigieron la presentación de la documentación original, la mujer desapareció. Desde entonces se había dado inicio a una intensa búsqueda en distintas provincias del país.

Cómo sigue la causa

La Justicia llevó adelante distintos allanamientos en domicilios vinculados a la acusada, aunque recién lograron ubicarla en territorio bonaerense. No se descarta que la causa se amplíe a otras jurisdicciones ni que se revisen en detalle todos los casos en los que intervino.

Ahora Ojeda enfrenta cargos por usurpación de títulos y honores. Se trata de un delito que adquiere mayor gravedad por el riesgo al que expuso a sus pacientes.

Por otra parte, el Ministerio de Salud auditará todas las prácticas, recetas y diagnósticos firmados por la mujer, para determinar si hubo consecuencias graves en la salud de las personas que atendió. Ojeda quedó a disposición de la Justicia chaqueña y será trasladada en las próximas horas para prestar declaración ante la fiscalía que lleva adelante la causa.