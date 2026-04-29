Cómo fue el encuentro íntimo de Andrea Rincón con Lionel Messi, ¿estaba con Antonela Roccuzzo?

Durante una entrevista, la actriz recordó el episodio y decidió hablar con cautela sobre lo sucedido, dejando en claro que se trató de una situación del pasado en un contexto personal distinto.

Las recientes declaraciones de Andrea Rincón volvieron a instalar en la agenda mediática un episodio de su pasado vinculado a Lionel Messi. La actriz habló sin rodeos sobre aquel encuentro y aportó nuevos detalles que generaron debate en redes sociales, especialmente por la mención a Antonela Roccuzzo.

Qué contó Andrea Rincón sobre su encuentro con Lionel Messi

El tema resurgió durante una entrevista en el programa de Martín Cirio, donde Andrea Rincón fue consultada directamente sobre su vínculo con el capitán de la Selección argentina. Lejos de esquivar la pregunta, decidió responder, aunque con cierta cautela.

“Pasa que me van a dar por todos lados. Imagínate que cuando pasó todo esto tenía 24 años”, expresó, dejando en claro que se trató de una situación ocurrida hace varios años y en un contexto personal diferente.

La actriz relató además una curiosa coincidencia que tuvo lugar después de ese encuentro: “Al otro día él metió un gol. Y yo dije ‘Este se la re creyó. Porque yo le había dicho que traía suerte’”. El comentario, en tono distendido, sumó un matiz anecdótico a una historia que volvió a captar la atención pública.

Andrea Rincón y Lionel Messi: qué dijo sobre Antonela Roccuzzo

Uno de los puntos que más repercusión generó fue la referencia a Antonela Roccuzzo. En ese sentido, Andrea Rincón fue enfática al aclarar la situación sentimental de Lionel Messi en aquel momento.

“Él no estaba con Antonela, es lúnico que voy a decir. Él no le fue infiel a Antonela, no estaba porque lo sé, porque me llamaron muchas personas, no fue infiel, no estaba con ella. No miento”, sostuvo, a modo de advertencia.

La aclaración buscó despejar cualquier tipo de polémica en torno a una posible infidelidad. Según su versión, el vínculo con el futbolista ocurrió en un período en el que no mantenía una relación con quien hoy es su esposa.

Un episodio que reaparece con el paso del tiempo

No es la primera vez que Andrea Rincón hace referencia a este episodio. A lo largo de los años, la anécdota fue mencionada en distintas entrevistas, aunque en esta oportunidad sumó nuevos detalles que revitalizaron el interés del público.

El relato, si bien mantiene una línea coherente con declaraciones anteriores, continúa generando repercusiones por tratarse de dos figuras públicas de alto perfil. Cada nueva aparición del tema en medios o redes sociales reaviva el debate y las interpretaciones.

Además, la actriz también había revelado en otras ocasiones una situación llamativa vinculada a las redes sociales. “Estoy bloqueada, así que no puedo ver nada”, comentó tiempo atrás en el canal de streaming AZZ, en referencia a Lionel Messi. Sin embargo, aclaró: “No quiero que me desbloquee, no me interesa”.

Rincón aseguró que, en ese momento, Messi no mantenía una relación con Antonella, descartando cualquier versión de infidelidad.

El contexto personal detrás de la historia

Al repasar aquel momento, Andrea Rincón también hizo foco en el contexto emocional que atravesaban tanto ella como el futbolista. Según explicó, se trataba de una etapa particular en la vida de ambos, lo que influyó en cómo se dio el vínculo.

Sin profundizar en detalles íntimos, dejó entrever que la situación no tuvo continuidad y que forma parte de una etapa cerrada de su vida. La forma en que se refirió al tema evidenció cierta distancia emocional respecto a lo ocurrido.

El episodio, que combina figuras mediáticas, fútbol y vida personal, continúa despertando interés y generando conversación en el ámbito digital. Las declaraciones recientes aportaron una nueva mirada sobre un hecho que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las anécdotas más comentadas del espectáculo argentino.