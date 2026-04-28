Pampita decidió contar lo que sabe sobre la intimidad de Marcelo Tinelli: "Se conoce"

La amistad de Pampita con la nueva pareja de Tinelli.

Luego de confirmar su separación de Milett Figueroa, todo indica que Marcelo Tinelli estaría iniciando una nueva etapa sentimental. El nombre que comenzó a sonar con fuerza es el de Rossana Almeyda, una modelo argentina radicada en Miami que mantiene una estrecha amistad con Pampita.

En medio de este escenario, Pampita quedó involucrada porque comenzaron a circular versiones que la señalan como la posible intermediaria en el acercamiento entre ambos.

Durante una entrevista con Desayuno Americano, Carolina intentó mantenerse al margen de las especulaciones, aunque sus palabras terminaron despertando aún más sospechas. Al ser consultada acerca de si había tenido algún rol en el supuesto vínculo entre la modelo y el conductor, respondió: "La gente se conoce sola, no depende de mí. Rossana sí es muy amiga mía. Es una gran mujer, muy formada, muy trabajadora y buena mamá", expresó, destacando las cualidades personales de su amiga sin confirmar ni negar la relación.

La frase de Pampita que habría confirmado la relación

El momento más comentado llegó cuando el periodista insistió en saber si existía realmente un romance entre Tinelli y Almeyda. Entre risas y visiblemente incómoda, Pampita pidió bajar la presión mediática antes de responder: "Chicos, no voy a opinar nada, que hablen sus protagonistas. No me corresponde decir nada, me incomoda... además, todavía no son novios, ¿o sí?". La frase no pasó desapercibida y fue interpretada por muchos como una confirmación indirecta. El uso del término "todavía" dejó entrever que el vínculo estaría avanzando, aunque sin una oficialización pública por el momento.

En las últimas semanas trascendió que Rossana Almeyda habría asistido al cumpleaños de Lolo, el hijo menor del conductor, y también que ambos coincidieron en salidas grupales, entre ellas un recital de Ricky Martin.