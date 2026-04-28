Congresistas de EEUU presentan proyectos sobre chatbots con IA y fraude

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el mensaje "IA, inteligencia artificial", un teclado y manos de robot.

Congresistas de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos se unieron esta semana para ‌proponer una nueva legislación ‌relacionada con la inteligencia artificial, con el objetivo de abordar las preocupaciones en materia de seguridad sin frenar la innovación.

Algunos republicanos y demócratas están tomando medidas para regular la IA ante la preocupación por el efecto de esta tecnología en los niños, los ​trabajadores y la ⁠ciberseguridad.

El senador Ted Cruz, republicano por Texas y ‌presidente del Comité de Comercio del Senado, ⁠presentó el martes un proyecto ⁠de ley junto con el senador Brian Schatz, demócrata por Hawái, que obligaría a las empresas de chatbots con ⁠IA a ofrecer cuentas familiares en las ​que los padres puedan ver los ‌registros de chat de sus ‌hijos y establecer límites de tiempo.

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"Con las medidas ⁠de seguridad adecuadas, los sistemas de IA pueden beneficiar la educación de los niños sin poner en riesgo su bienestar", afirmó Cruz en un comunicado.

OpenAI se ​enfrenta ‌a varias demandas en las que se alega que infringió las leyes de responsabilidad por productos defectuosos, entre ellas la de los padres de un adolescente que se suicidó después de ⁠que, supuestamente, ChatGPT le enseñó métodos de autolesión. El proyecto recibió el apoyo de grupos defensores de la responsabilidad tecnológica y la seguridad infantil.

En marzo, una comisión de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que obligaría a las empresas de chatbots a revelar cierta información ‌cuando sepan que el usuario es un menor.

El lunes, los congresistas Ted Lieu, demócrata, y Jay Obernolte, republicano, presentaron una propuesta más amplia en apoyo de la investigación en IA, el establecimiento de normas y la educación. ‌También crearía una desgravación fiscal para las empresas que paguen la formación en ciberseguridad de sus empleados.

El proyecto de ‌ley se basa ⁠en las recomendaciones de un grupo de trabajo bipartidista de la Cámara de Representantes ​sobre IA, pero no incluía propuestas sobre cuestiones más controvertidas, como su utilización para tomar decisiones en materia de vivienda y empleo.

(Editado en español por Carlos Serrano)