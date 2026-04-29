Los mejores memes de Manuel Adorni por su presunto enriquecimiento ilícito

A comienzos de marzo de 2026, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó envuelto en una polémica por viajar en el avión presidencial junto a su esposa durante una comitiva de funcionarios públicos. En medio de las críticas, también se descubrieron inconsistencias en su patrimonio y comenzó una investigación judicial por enriquecimiento ilícito. La causa desató una ola de memes en redes sociales.

Los mejores memes tras la polémica que envolvió a Manuel Adorni

A lo largo de los últimos meses, los usuarios llenaron las redes sociales con bromas en torno al presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, especialmente por la compra de un departamento con la financiación de dos mujeres jubiladas, donde el funcionario pagó un adelanto de 30.000 dólares y se endeudó por los restantes 200.000 dólares con las mujeres. El jefe de Gabinete no dio explicaciones a la prensa.

Meme Manuel Adorni.

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