La Justicia cerró la causa contra la esposa de Adorni por el viaje a Nueva York

El juez federal Dainel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba el viaje de Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, por viajar en el avión presidencial a Estados Unidos y acompañar al ministro a una gira oficial en marzo pasado. Desde la Fiscalía consideraron que no se configuró ningún delito ni hubo gastos para el Estado y el juez lo ratificó.

"El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin", escribió Adorni en su cuenta de X. La investigación judicial tenía como objetivo establecer si hubo o no malversación de fondos públicos, a partir del viaje que el funcionario realizó junto a su esposa en el avión presidencial para asistir al evento Argentina Week, llevado a cabo en marzo pasado en la ciudad de Nueva York.

Este fallo de Rafecas se conoce un día después de que la fiscal federal Alejandra Mangano pidiera al juez archivar la causa porque su pesquisa dio que el viaje no configuró ningún delito. También planteó que no hubo gastos para el Estado ya que utilizó asientos que iban a estar vacíos durante el vuelo y que tampoco hubo pedido de viáticos durante su estadía.

Los motivos de su cierre y el festejo de Milei

"La decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales y carece de entidad para configurar algunos de los delitos denunciados", decía la solicitud de la fiscal Mangano conocida este jueves.

Al trascender la noticia, el propio Javier Milei celebró en sus redes sociales la decisión de la Justicia. "Esto empieza a ponerse lindo...", escribió en su cuenta de X.

La investigación se inició el 11 de marzo de 2026, a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien sostuvo que Angeletti habría viajado en la aeronave presidencial durante la misión oficial a Estados Unidos para participar de un evento oficial sin ocupar cargo oficial ni desarrollar actividad institucional, lo que pudo haber configurado un uso indebido de fondos públicos en los términos del artículo 260 del Código Penal.

Según la prestación de la Fiscalía, no se verificaron los extremos previstos en el artículo 260 ni en otras figuras del Capítulo VII. Pese a esta decisión de la Justicia, la otra causa por enriquecimiento ilícito y presuntas inconsistencias en su patrimonio sigue su rumbo en el juzgado del fiscal federal Gerardo Pollicita.