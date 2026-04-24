Buscan a un argentino que desapareció hace tres meses en el sur de Francia: Interpol lanzó una alerta amarilla

Hace tres meses que no hay noticias de Juan Ignacio Debandi Álvarez, un biólogo argentino de 36 años oriundo de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Su familia y amigos lo buscan desesperadamente y piden colaboración para dar con su paradero.

El último contacto que Debandi Álvarez tuvo con su entorno fue el 11 de enero, a través de una videollamada. Desde entonces, nada. Su rastro se perdió en Cassis, una pintoresca ciudad costera ubicada en el sureste de Francia, cerca de Marsella.

Tenía un vuelo programado con la aerolínea Vueling para el 19 de enero, con destino a Barcelona, pero nunca abordó el avión.

Trayectoria y vida en Europa

Juan Ignacio era docente e investigador. Trabajó durante ocho años como profesor auxiliar de laboratorio en la Universidad Nacional de Luján y también se desempeñó durante dos años en una empresa avícola.

Vivió en Barcelona, España, y luego se trasladó a Irlanda. Desde fines de abril de 2024 residía en la ciudad de Drogheda, donde trabajaba en una empresa vinculada a la carne. A mediados de noviembre de 2025, renunció con la idea de mudarse a Dinamarca, pero ese plan finalmente no se concretó.

Búsqueda internacional y pedido de ayuda

La desaparición movilizó a las autoridades de varios países. Actualmente, hay operativos activos en Francia, Irlanda y España. Además, la Interpol se sumó a la investigación para coordinar esfuerzos y ampliar el rastreo.

La familia de Juan Ignacio pide a la comunidad que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique urgentemente.

Los datos de contacto habilitados son:

Teléfono: +54 9 11 5652 4380

Correo electrónico: pilaralvarez@live.com.ar

Un llamado a la solidaridad

Desde la desaparición pasaron tres meses. La familia no pierde las esperanzas y redobla los esfuerzos para difundir el caso en redes y medios. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para dar con su ubicación.