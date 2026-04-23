Juan Darthes podría volver a la actuación con un polémico papel: "No va a tener que hacer esfuerzo"

El actor podría volver a actuar.

En las últimas semanas comenzó a hablarse de una futura biopic sobre la vida de Andrea del Boca. Ahora, Juan Pablo Fioribello, reveló que Juan Darthés fue considerado como posible intérprete de Ricardo Biasotti, expareja de la actriz y padre de su hija Anna

En diálogo con Marina Calabró por El Observador 1079, el abogado explicó que el nombre del actor apareció dentro de las alternativas que se analizan para el proyecto audiovisual. “Juan Darthés es una persona acusada de una cosa muy espantosa, no sé cómo está su situación judicial, porque yo no he participado de esa causa, pero es una posibilidad bastante importante, te diría, porque Darthés reúne muchas condiciones para ese papel y si bien no lo hemos hablado todavía con él ni con su mujer…”, señaló.

“Me parece que se le puede dar la oportunidad de que encarne perfectamente a Ricardo Biasotti, que de hecho no va a tener que hacer un gran esfuerzo, me refiero porque es un gran actor y va a saber interpretar”, agregó sobre la eventual participación del actor.

“No puedo creer que me hayas dicho que sí”, expresó Marina Calabró durante la conversación. Frente a eso, el abogado buscó aclarar sus dichos: “No, yo no te dije que sí. Dije que es una posibilidad que es distinto a decir que sí… Han aparecido varios nombres para distintos papeles. Creo que Darthés encarnando a Biasotti puede ser un papel muy jugado, interesante, que va a saber construir muy bien…”.

Consultado sobre el presente del actor, radicado en Brasil, Fioribello aseguró que la distancia geográfica no representaría una complicación para la producción. “Bueno, eso sería lo de menos porque se podría grabar en exteriores y se podría trasladar la producción a grabar escenas a Brasil. Eso sería lo de menos que esté en Brasil, no sería un impedimento”, explicó.

La situación judicial de Darthés

Actualmente, Juan Darthés se encuentra en Brasil luego de haber sido condenado a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardín. El fallo fue ratificado por la Justicia federal en marzo de 2025, lo que dejó la sentencia firme en segunda instancia y consolidó la responsabilidad penal del actor dentro del proceso judicial. Si bien la condena ya está confirmada y vigente en lo sustancial, el expediente aún no se considera completamente cerrado desde el punto de vista formal. La defensa mantiene la posibilidad de presentar recursos extraordinarios, aunque con un margen mucho más acotado dentro del sistema judicial brasileño.