Un presidente del fútbol argentino renunció con una carta y puso en jaque el futuro del club

Un club del fútbol argentino enfrenta un futuro incierto tras la fuerte carta de renuncia del presidente, que fue clave para su crecimiento

El mundo del fútbol argentino quedó en shock tras el mensaje de Bernardo Grobocopatel, quien anticipó su salida como presidente de Agropecuario Argentino con una carta cargada de significado. La derrota ante Atlético Rafaela fue el detonante de una decisión que pone en jaque el futuro de una institución joven, pero protagonista del Ascenso.

“Hay procesos que, sin hacer demasiado ruido, empiezan a llegar a su fin”, se lee en una parte de la despedida, que no fue casual ni aislada. Con ese mensaje, publicado en redes sociales, Grobocopatel encendió todas las alarmas en Agropecuario y también en el Ascenso.

El contexto fue la dura derrota 4-1 frente ante el conjunto santafesino, por la décima fecha de la Primera Nacional. Sin embargo, el impacto del resultado quedó rápidamente en segundo plano ante la magnitud del mensaje del fundador del club. Lo que parecía una reflexión personal terminó abriendo un escenario de incertidumbre total sobre la continuidad del proyecto.

El quiebre: del orgullo al desgaste

Durante años, el crecimiento del club fue sostenido. Ascensos consecutivos, participación en la Primera Nacional y hasta cruces destacados en Copa Argentina posicionaron al “Sojero” como una de las sorpresas del Ascenso.

Pero detrás de ese desarrollo también se acumuló desgaste. “Este club fue mi vida”, escribió Grobocopatel, dejando entrever un cierre emocional que antecede a cualquier salida formal.

Uno de los puntos clave que explica la crisis es la falta de respaldo social. A pesar de los logros deportivos, Agropecuario nunca logró consolidar una masa societaria fuerte.

El propio Grobocopatel lo había expresado en otras ocasiones: el entusiasmo inicial, que llegó a reunir más de 3.000 socios, se fue diluyendo con el tiempo. Esa debilidad estructural hoy se vuelve determinante. Sin el sostén económico de su fundador, el club enfrenta serias dificultades para proyectarse.

En el propio entorno del club confirmaron que ya comenzó una transición, con la intención de ordenar el proceso. Aun así, todo indica que la decisión del empresario no tendría marcha atrás.

Infraestructura y un proyecto que se desdibujó

En términos institucionales, Agropecuario cuenta con recursos importantes: un predio de 17 hectáreas, siete canchas y una pensión para 60 juveniles. Desde su creación en 2011, Agropecuario fue un caso particular dentro del fútbol argentino. Formalmente constituido como asociación civil, su funcionamiento siempre tuvo rasgos de una estructura más cercana a una sociedad anónima deportiva.

El club nació por iniciativa directa de Grobocopatel, empresario vinculado al sector agroindustrial, con un objetivo claro: posicionar a Carlos Casares —una ciudad de poco más de 20 mil habitantes— en el mapa del fútbol nacional. En ese sentido, el vínculo entre el dirigente y la institución fue total. Agropecuario no solo era su proyecto: era su identidad.

Sin embargo, el desarrollo de las divisiones inferiores perdió fuerza en los últimos años. Incluso, en 2024 el club firmó un convenio con la Sociedad de Fomento Polideportivo Gonnet para delegar la representación en juveniles de AFA. Este retroceso evidencia un proyecto que, sin la energía original, comenzó a perder consistencia.

Un presente deportivo que agrava la crisis

A la incertidumbre institucional se suma un presente deportivo complejo. Agropecuario atraviesa una de sus campañas más delicadas en la Primera Nacional.

Con Patricio Toranzo como nuevo entrenador tras la salida de Adrián Adrover, el equipo se ubica en el puesto 16 de la Zona B, con apenas ocho puntos.

Comparte ubicación con Colegiales y Almagro, ambos en zona de descenso, lo que abre un escenario inédito: la posibilidad real de caer al Federal A.

Un futuro abierto y lleno de interrogantes

La posible salida de Grobocopatel deja una pregunta central: ¿quién puede sostener Agropecuario sin su principal impulsor?

El club logró hitos importantes en poco tiempo: tres ascensos, su llegada a la Primera Nacional en 2017 y participaciones destacadas en Copa Argentina, incluyendo partidos ante Boca Juniors y la histórica eliminación de Racing Club. Sin embargo, esos logros no garantizan su continuidad en el actual contexto.