Funciona con energía solar y recorre 730 kilómetros en un día: así son las casas rodante Stella Vitta.

Mientras la industria automotriz acelera su transición hacia los vehículos eléctricos, un grupo de estudiantes de los Países Bajos fue un paso más allá y desarrolló una casa rodante capaz de funcionar prácticamente solo con la energía del sol. Se llama Stella Vita y es considerada la primera motorhome autosustentable impulsada por energía solar del mundo.

El proyecto fue desarrollado por Solar Team Eindhoven, un equipo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en los Países Bajos. La casa rodante cuenta con paneles solares integrados en el techo que, cuando el vehículo está detenido, pueden desplegarse para aumentar la superficie de captación hasta alcanzar unos 17,5 metros cuadrados. Esa energía no solo alimenta el motor eléctrico, sino también todas las comodidades del habitáculo, iluminación, cocina, ducha, computadora, televisión y pequeños electrodomésticos.

Según sus desarrolladores, Stella Vita puede alcanzar hasta 730 kilómetros de recorrido en condiciones ideales de radiación solar y velocidad moderada. En jornadas menos favorables, la cifra ronda los 600 kilómetros. Además, puede alcanzar velocidades cercanas a los 120 kilómetros por hora.

Más allá de los números, Stella Vita fue concebida como un laboratorio sobre ruedas. En 2021 realizó un viaje de más de 3.000 kilómetros por Europa para demostrar que es posible combinar movilidad, vivienda y generación de energía renovable en un mismo vehículo.

¿Podría funcionar en Argentina?

La pregunta surge de inmediato. Argentina cuenta con algunas de las mejores condiciones solares del planeta, especialmente en regiones como la Puna jujeña, gran parte de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. En teoría, un vehículo de estas características podría aprovechar de manera muy eficiente la radiación solar disponible en esas zonas.

Sin embargo, todavía existen obstáculos importantes. El primero es económico. Stella Vita es un prototipo experimental y no se comercializa. Su tecnología tiene costos muy elevados y está lejos de una producción masiva. Además, las rutas argentinas presentan desafíos particulares, grandes distancias, condiciones climáticas variables y una infraestructura turística para motorhomes que todavía está en desarrollo en comparación con Europa.

La casa rodante cuenta con paneles solares integrados en el techo que, cuando el vehículo está detenido, pueden desplegarse para aumentar la superficie de captación hasta alcanzar unos 17,5 metros cuadrados.

Por otro lado, el concepto sí resulta atractivo para el contexto local. Argentina vive un crecimiento sostenido del turismo en casas rodantes y vehículos camperizados, impulsado por viajeros que buscan recorrer el país de forma independiente. Una versión comercial de una casa rodante solar podría reducir considerablemente los costos de combustible y permitir estadías más prolongadas en lugares alejados de la red eléctrica.

Aunque Stella Vita todavía está lejos de convertirse en un producto de consumo masivo, representa una muestra de hacia dónde podría dirigirse la movilidad en los próximos años. La combinación de vehículos eléctricos, generación solar integrada y autonomía energética aparece como uno de los caminos más prometedores para reducir emisiones y transformar la manera en que las personas viajan.