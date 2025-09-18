La casa rodante de lujo que se fabrica en Argentina: precio y características

La casa rodante de lujo que se fabrica en Argentina.

Gracias a su versatilidad y amplia gama de opciones, las casas rodantes fueron creciendo en el mercado automotor y para quienes quieren una experiencia de lujo, en Argentina se fabrica un modelo que se considera "una suite con ruedas".

Se trata del modelo Pegaso, fabricada por la empresa Cinzia, líder en la venta y alquiler de motorhomes en el país y que tiene su fábrica en Córdoba. Según la compañía, este vehículo es "para los viajeros más exigentes que buscan una experiencia incomparable en la ruta".

Además, desde la empresa afirman que esta casa rodante "redefine el concepto de comodidad y elegancia sobre ruedas" y aseguran que es "como viajar en una suite".

Las características de la casa rodante de lujo argentina

Este imponente vehículo mide casi siete metros de largo y unos 2,26 metros de ancho. Su equipamiento permite acceder a cocina, baño, ducha, almacenamiento, refrigeración y calefacción, lo cual la convierte en una alternativa ideal para viajes largos.

El vehículo recreativo tiene capacidad para seis personas y es extensible a sus costados, por lo que entran tres camas de dos plazas. El valor de esta lujosa casa rodante es de 98.607 dólares, algo elevado comparado con opciones mucho más compactas, pero ofrece un montón de características que no son tan comunes y un equipamiento de base que ya permite salir a la ruta con todas las comodidades sin agregarle nada extra.

De todas maneras se puede personalizar el interior y agregar distintos elementos útiles para las salidas como microondas, otro televisor y distintos dispositivos eléctricos como un toldo exterior en caso de necesitarlo.

El equipamiento de base del Pegaso incluye:

Inversor de corriente 12 a 220v 1500w

Tanque de aguas negras 92lts

Tanque de aguas blancas y grises 390lts

Heladera con freezer 230lts

Inodoro fijo a pedal con Bidematic

Ventanas Premium con mosquitero y BlackOut incluido

Slide out en living y dormitorio

Piso vinílico alto tránsito símil madera

Bacha Dometic con anafes incorporados

Garrafa 10kg

Iluminación exterior reglamentaria

2 baterías de gel ciclo profundo 160A

4 paneles solares de 80W

Medidor de tanques y voltaje de baterías

Modulo de ducha

Climatizador dormitorio

Caldera a gasoil

Sistema levadizo de tv en dormitorio 32"

Calefón automático 6lts

Bomba de agua Surflo

Iluminación led interior

Colchones de alta densidad

Alacenas con resortes neumáticos

Toldo exterior manual

Butacas giratorias

Ducha exterior

Cocina exterior

Grupo electrógeno

Cámara de retroceso

Aire acondicionado 220v de techo

Microondas