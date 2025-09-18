La casa rodante de lujo que se fabrica en Argentina: precio y características

Gracias a su versatilidad y amplia gama de opciones, las casas rodantes fueron creciendo en el mercado automotor y para quienes quieren una experiencia de lujo, en Argentina se fabrica un modelo que se considera "una suite con ruedas".
Se trata del modelo Pegaso, fabricada por la empresa Cinzia, líder en la venta y alquiler de motorhomes en el país y que tiene su fábrica en Córdoba. Según la compañía, este vehículo es "para los viajeros más exigentes que buscan una experiencia incomparable en la ruta".
Además, desde la empresa afirman que esta casa rodante "redefine el concepto de comodidad y elegancia sobre ruedas" y aseguran que es "como viajar en una suite".
Las características de la casa rodante de lujo argentina
Este imponente vehículo mide casi siete metros de largo y unos 2,26 metros de ancho. Su equipamiento permite acceder a cocina, baño, ducha, almacenamiento, refrigeración y calefacción, lo cual la convierte en una alternativa ideal para viajes largos.
El vehículo recreativo tiene capacidad para seis personas y es extensible a sus costados, por lo que entran tres camas de dos plazas. El valor de esta lujosa casa rodante es de 98.607 dólares, algo elevado comparado con opciones mucho más compactas, pero ofrece un montón de características que no son tan comunes y un equipamiento de base que ya permite salir a la ruta con todas las comodidades sin agregarle nada extra.
De todas maneras se puede personalizar el interior y agregar distintos elementos útiles para las salidas como microondas, otro televisor y distintos dispositivos eléctricos como un toldo exterior en caso de necesitarlo.
El equipamiento de base del Pegaso incluye:
- Inversor de corriente 12 a 220v 1500w
- Tanque de aguas negras 92lts
- Tanque de aguas blancas y grises 390lts
- Heladera con freezer 230lts
- Inodoro fijo a pedal con Bidematic
- Ventanas Premium con mosquitero y BlackOut incluido
- Slide out en living y dormitorio
- Piso vinílico alto tránsito símil madera
- Bacha Dometic con anafes incorporados
- Garrafa 10kg
- Iluminación exterior reglamentaria
- 2 baterías de gel ciclo profundo 160A
- 4 paneles solares de 80W
- Medidor de tanques y voltaje de baterías
- Modulo de ducha
- Climatizador dormitorio
- Caldera a gasoil
- Sistema levadizo de tv en dormitorio 32"
- Calefón automático 6lts
- Bomba de agua Surflo
- Iluminación led interior
- Colchones de alta densidad
- Alacenas con resortes neumáticos
- Toldo exterior manual
- Butacas giratorias
- Ducha exterior
- Cocina exterior
- Grupo electrógeno
- Cámara de retroceso
- Aire acondicionado 220v de techo
- Microondas