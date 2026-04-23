Esteban Trebucq cruzó al gobierno en vivo y por LN+: "Maneja muy mal...".

Familiares, prestadores y organizaciones del colectivo de discapacidad protestaron este miércoles 22 de abril, frente al Ministerio de Salud, en rechazo a las políticas en ese ámbito que está ejecutando el gobierno de Javier Milei, así como al nuevo proyecto sobre pensiones por invalidez que se está barajando en el poder legislativo. La movilización expuso el creciente malestar del sector, que señala recortes, demoras en pagos y cambios normativos que impiden o dificultan el acceso a derechos básicos.

La manifestación sirvió para que los reclamos reverberen una vez más en los medios de comunicación, ya sea por la mera cobertura del evento o bien para mostrar en vivo y en directo diversos casos relacionados al desamparo a personas con discapacidad. Uno de ellos fue el de Cassandra, quien habló con Esteban Trebucq en LN+ y llevó a su hijo Benjamín, quien tiene parálisis cerebral y precisa de un dispositivo clave para poder comunicarse con los demás. A pesar de que tuvo un fallo judicial favorable contra IOMA, la obra social hace seis meses que no cumple con lo dictado, generando un enorme perjuicio para la familia.

Este miércoles 22 de abril se realizó una marcha por parte del sector ligado a Discapacidad.

¿Qué dijo el Pelado Trebucq sobre el gobierno de Javier Milei?

En determinado momento de la nota, Cassandra expuso que "como Benja hay muchos casos" y reparó en que "hay una Ley de Emergencia en Discapacidad que no se está cumpliendo, que es grave". En esa misma línea, aseveró que "hay colegios que están cerrando" y "centros de día que cierran".

A colación de esto, el conductor lanzó una declaración que huele a crítica contra el gobierno de Milei: "Que quede claro que el Gobierno Federal maneja muy mal el tema de discapacidad, lo he dicho". "Tanto Nacional como Federal", le achacó Cassandra. "Sí, sí. Nacional", reafirmó Trebucq. "Y todas las obras sociales, no es solo IOMA. Hablás con alguien que tiene OSDE y está pasando por la misma situación que estamos pasando nosotros hoy: dos años esperando una silla de ruedas, dos años esperando por un andador", concluyó la mujer.