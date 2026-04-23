Super desengrasante casero: cómo preparar un antigrasa con dos elementos que tenés en casa

Las paltas son de las verduras más caras y es clave saber que se puede aprovechar hasta su cáscara después de consumirla, ya que son el ingrente clave para preparar un desengrasante casero. Se trata de un limpiador sustentable y natural que elimina la grasa por completo y se hace con cosas que seguro tenés en casa.

Cómo preparar un antigrasa natural con cáscaras de palta: el paso a paso

Diferentes expertos de limpieza han compartido en redes sociales la forma de preparar un desengrasante casero con dos ingredientes: cáscara de palta y vinagre. Se trata de una opción perfecta para desinfectar superficies que quedaron con residuos de alimentos al cocinar, desde mesadas, hornos y hasta ollas.

Preparar el desinfectante natural es muy simple y solo se requiere de paciencia para que la mezcla alcance su máxima efectividad al usarla:

Limpieza previa: enjuagá suavemente las cáscaras de palta para quitar cualquier excedente de fruta.

para quitar cualquier excedente de fruta. Frasco listo: introducí las cáscaras en un envase de vidrio que esté bien limpio.

Infusión : vertir vinagre hasta que las cáscaras queden totalmente sumergidas .

. Maceración: guardá el frasco en un rincón fresco y oscuro por 10 días .

. Filtrado: colá la mezcla y pasala a un tamizador para usarla.

Usos recomendados del producto: dónde podés aplicarlo

Este limpiador natural y casero es un aliado perfecto para la higiene diaria del baño y la cocina. Podés usarlo con total confianza en:

Superficies externas de electrodomésticos y hornallas con grasa acumulada.

Utensilios: ollas de cocina y tablas de picar (siempre que no sean de madera porosa).

Mesadas de cerámica, bachas, acero inoxidable, azulejos y griferías.

¡Cuidado! Al ser un producto basado en vinagre, evitá aplicarlo sobre piedras naturales muy porosas, maderas o mármoles sin sellar, para cuidar el brillo del material.