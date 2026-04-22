La emotiva carta de Luis Brandoni a Robert de Niro que apareció tras su muerte: "Volver a encontrarnos"

La carta de Brandoni a De Niro que apareció tras su muerte.

El querido actor Luis Brandoni murió durante las primeras horas del pasado lunes a los 86 años y tras su último adiós se hizo viral una carta de puño y letra que le había escrito a su amigo Robert de Niro. El contenido del texto que fue clave para que el norteamericano se sumara a la serie Nada, de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

La carta que salió a la luz tras la muerte de Luis Brandoni enfatiza la búsqueda de “volver a encontrarse” y, así, filmar Nada junto a los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat. Así, el actor inició: “Querido Bob, soy tu amigo Beto de Buenos Aires; te escribo esta carta dado el cariño y la admiración que te tengo, de otro modo no me hubiera atrevido”.

Carta de Brandoni a De Niro (imagen mejorada con IA).

“En los primeros días de 2022 rodaré una serie que se llama Nada, que será dirigida por dos excelentes directores, además de amigos: Mariano Cohn y Gastón Duprat. Quiero invitarte a participar en ella y que vengas a rodar a Buenos Aires”, anticipaba el actor.

En sintonía, añadió: ”El personaje pensado para vos es muy atractivo y tiene varias escenas con el mío. Me hace mucha ilusión que finalmente podamos actuar juntos, además de compartir charlas, comidas, tragos y paseos por esta ciudad única”. “Espero que estés bien y con buena salud. Yo cumplí el 18 de abril ¡81 años! y estoy trabajando mucho. Amigo: en la esperanza de volver a encontrarnos, te dejo un gran abrazo”, cerró y firmó como “Beto”.

El anuncio de Cohn y Duprat sobre la temporada 2 de Nada: "Nos dejó este último regalo filmado"

En medio del dolor por la muerte de Luis Brandoni a los 86 años, los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat confirmaron que grabaron junto al actor "Todo", la segunda temporada de la serie Nada que protagonizó junto a Robert de Niro.

"Beto es un actor que siempre pensó en el público y esta no es la excepción, nos dejó este último regalo filmado que lo trasciende y lo hace aún más grande", contaron los directores en una nota que escribieron para El País como despedida al actor.

Según contaron, la temporada se grabó en septiembre del 2025 y contará con Brandoni y Majo Cabrera como protagonistas. Se espera que cuente con cinco capítulos, aunque todavía ni los cineastas ni Disney+ confirmaron cuándo podría ser el estreno o cuál es exactamente su premisa.