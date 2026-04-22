La emotiva carta de Luis Brandoni a Robert de Niro que apareció tras su muerte: "Volver a encontrarnos"

El querido actor Luis Brandoni murió durante las primeras horas del pasado lunes a los 86 años y tras su último adiós se hizo viral una carta de puño y letra que le había escrito a su amigo Robert de Niro. El contenido del texto que fue clave para que el norteamericano se sumara a la serie Nada, de Mariano Cohn y Gastón Duprat.
La carta que salió a la luz tras la muerte de Luis Brandoni enfatiza la búsqueda de “volver a encontrarse” y, así, filmar Nada junto a los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat. Así, el actor inició: “Querido Bob, soy tu amigo Beto de Buenos Aires; te escribo esta carta dado el cariño y la admiración que te tengo, de otro modo no me hubiera atrevido”.
“En los primeros días de 2022 rodaré una serie que se llama Nada, que será dirigida por dos excelentes directores, además de amigos: Mariano Cohn y Gastón Duprat. Quiero invitarte a participar en ella y que vengas a rodar a Buenos Aires”, anticipaba el actor.
En sintonía, añadió: ”El personaje pensado para vos es muy atractivo y tiene varias escenas con el mío. Me hace mucha ilusión que finalmente podamos actuar juntos, además de compartir charlas, comidas, tragos y paseos por esta ciudad única”. “Espero que estés bien y con buena salud. Yo cumplí el 18 de abril ¡81 años! y estoy trabajando mucho. Amigo: en la esperanza de volver a encontrarnos, te dejo un gran abrazo”, cerró y firmó como “Beto”.
El anuncio de Cohn y Duprat sobre la temporada 2 de Nada: "Nos dejó este último regalo filmado"
En medio del dolor por la muerte de Luis Brandoni a los 86 años, los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat confirmaron que grabaron junto al actor "Todo", la segunda temporada de la serie Nada que protagonizó junto a Robert de Niro.
"Beto es un actor que siempre pensó en el público y esta no es la excepción, nos dejó este último regalo filmado que lo trasciende y lo hace aún más grande", contaron los directores en una nota que escribieron para El País como despedida al actor.
Según contaron, la temporada se grabó en septiembre del 2025 y contará con Brandoni y Majo Cabrera como protagonistas. Se espera que cuente con cinco capítulos, aunque todavía ni los cineastas ni Disney+ confirmaron cuándo podría ser el estreno o cuál es exactamente su premisa.