Chau a los pilotos: las chaquetas que son furor esta temporada otoño-invierno 2026

(Créditos: Chris Jackson/Getty Images)

Los pilotos son el gran aliado para la época de tormentas y frío, pero durante la temporada otoño-invierno 2026 llega un abrigo a reemplazarlos: las barbour jackets. Se trata de las chaquetas impermeables que han comenzado a resurgir en 2025 y hoy se imponen como un must have para combatir las lluvias.

Por qué las Barbour jackets vuelven a ser tendencia

Conocidas como camperas de caza, las Barbour jackets fueron creadas por la firma inglesa Barbour en 1894, que comenzó haciéndolas con géneros de goma para los barcos y botes y después decidió producirlas para actividades al aire libre. Actualmente, se hacen con diferentes telas resistentes al agua, cuentan con cuello de corderoy y varios bolsillos, lo que las hace funcionales.

Estas chaquetas fueron inmortalizadas por la reina Isabel de Inglaterra y, detrás de ella, varios miembros de la realeza tienen la costumbre de utilizarlas, una de las figuras más influyentes que suele lucirlas es Kate Middleton.

Kate Middleton suele seguir la tradición de las Barbour jackets (Créditos: Yui Mok/Getty Images)

Las Barbour jackets nunca pasaron de moda. Sin embargo, este 2026 pisan fuerte en la temporada como una prenda que combina lo vintage, lo moderno y lo funcional sin perder el estilo. Además, se posicionan entre las más elegidas porque son fáciles de adaptar a cualquier look urbano.

Cómo se pueden combinar las camperas Barbour en diferentes looks

Las Barbour jackets suelen asociarse al estilo rural y ecuestre, pero pueden sumarse a diferentes estilos. Ideales para otoño-invierno, logran combinar abrigo, durabilidad y un estilo atemporal:

1. Urbano clásico (para todos los días)

Ideal para un look cómodo pero con estilo:

Campera Barbour verde oliva.

Jean recto o mom.

Sweater de lana neutro.

Botas tipo Chelsea.

Tote bag o mochila simple.

2. Estilo campo chic (tendencia countryside)

Perfecto para un look más inspirado en lo rural:

Campera Barbour.

Camisa a cuadros.

Pantalón de corderoy.

Botas de lluvia o borcegos.

Bufanda gruesa.

3. Elegante relajado

Para un plan más arreglado sin perder comodidad:

Campera Barbour en tonos oscuros.

Pantalón sastrero.

Polera o sweater fino.

Zapatos tipo loafers o botines.

Cartera estructurada.

Las Barbour jackets suelen quedar muy bien en looks urbanos (Créditos: Link Studio/Pinterest)

4. Look layering (capas para el frío)

Ideal para días bien invernales:

Campera Barbour.

Chaleco acolchado debajo.

Buzo o hoodie.

Jean o pantalón cargo.

Zapatillas urbanas o borcegos.

5. Toque moderno (mezcla de estilos)

Para un outfit más fashionista: